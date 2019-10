“Estoy impresionada con la gente que se ha reunido en la Plaza de la República, en el Obelisco. Impresionante… ¿Cuánto calculan ustedes? Yo 600 mil personas. Nunca he visto eso, no sé si con el doctor Alfonsín, eh. No sé, pero tanta, tanta gente… Muy lindo el acto. Me gustó, muchísima gente”, dijo la diva en la apertura de La Noche de Mirtha, por El Trece.