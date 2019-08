Mirtha Legrand: "Mauricio Macri era un triunfador y se ha transformado en un fracasado"

Todo empezó cuando Tato Young analizó, a grandes rasgos, las decisiones que tomó el gobierno en materia económica: "Creo que conceptualmente lo que pasó es que el Gobierno se confió. Creyó que con la plata que pedía prestada alcanzaba para ordenar el país, y la verdad es que no alcanzó porque no hicieron las reformas de fondo, no hubo ningún plan de fondo y no se dieron cuenta de que la gente la estaba pasando mal".