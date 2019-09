"Yo hago televisión en vivo y a veces se viene los pensamientos a la cabeza y uno los larga, hay que cuidarse. La televisión es muy peligrosa, hay que estar muy atento… mil perdones, no se volverá a repetir", precisó la conductora que no quiso repetir la frase. De todas formas se hizo eco de las repercusiones que causaron sus dichos. "Hoy me han dado con todo y por todos lados", reconoció. "Pido humildemente disculpas y como sea yo sigo apoyando a Cambiemos, quiero que lo sepan", concluyó.