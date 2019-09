“Lo primero que quiero decir es que por ahí la sorpresa era la guitarra de Lolo. Vio que no todos tenemos el mismo humor, no todos tenemos los días con el mismo humor... Entonces, yo lo que veo es que el chiste que ustedes intentan hacer, por ahí la gente que está en su casa se está tirando en el living, rompió la mesa, se le cayó la silla... Porque fui a chequear personalmente si era Lolo, como no veo muy bien de lejos, digo: “¿Es Lolo?” Y sí. Cuando chequeé bien que es Lolo, digo, a mí no me pareció gracioso, pero no soy quién para juzgar eso. Quiero decir que yo no voy a juzgar eso: lo va a juzgar el jurado que para eso está acá”, expresó el conductor.