En la previa, el bailarín confirmó que no seguirá en el certamen. "Me voy a vivir a España. El robo que sufrí me dio un empujón, que me tiren 14 tiros y salvarte es fuerte. Llego a la noche a casa y estoy atento a todo, no me puedo dormir, es feo y es la vida misma. Los voy a extrañar", explicó.