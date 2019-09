"Obviamente todo lo que él hace... Su vida influye en la nuestra y sí, no hubiera venido a Gimnasia si no fuera por mi papá. Tengo que ser realista, pero la verdad es que nos recibieron increíble. Ya si lo quieren a mi papá yo los quiero”, se sinceró Dalma, quien al ser consultada sobre su presente profesional sostuvo que en este momento no está trabajando porque está abocada de lleno a la crianza de su hija.