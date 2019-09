"No sé si soñaba eso, no sé si soñaba lo que me pasó. Vivía en un mundo tan raro…Por la violencia, por el maltrato a mi madre, a mí. Me acuerdo que le pedía a los Reyes cosas y cuando me despertaba había una moneda y un paquete de galletas, y yo veía que todas las chicas tenían los patines o una bici, y hoy ya no los puedo tener porque soy una señora grande. Ay, cómo soñaba unos patines!!!", recordó Gladys, quien terminó llevándose nada menos que 300 mil pesos y sólo la detuvo el hecho de no estar completamente segura en la pregunta por el medio millón.