"Me hubiese gustado tener una charla con él antes. No en aquel momento porque era muy pequeña pero tengo eso en mi corazón, y siempre le digo a Dios que ojalá mi padre pueda escucharme para preguntarle por qué hizo tanto mal. Por qué me dañó así el alma, por qué golpeaba así a mi madre. Cuál era la razón. Me encantaría poder tenerlo para sentarme a tomar un café. Me hubiese encantado que mi hijo tuviese un abuelo. Me hubiese encantado que me viera triunfar y un montón de cosas que no pude vivir", dijo.