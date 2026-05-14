Colombia

Accidente de bus escolar en Norte de Santander deja varios menores heridos: uno de los niños se encuentra en estado de gravedad

El incidente ocurrió en la Curva de Los Parra, donde equipos de rescate y personal médico respondieron a la situación

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Veinte estudiantes heridos fueron atendidos inicialmente en el puesto de salud local y permanecen bajo observación médica en Lourdes - crédito X

Un grave accidente de tránsito ocurrido la tarde del jueves 14 de mayo en el departamento de Norte de Santander dejó un saldo de 30 menores de edad heridos tras el siniestro de un bus escolar en las inmediaciones del municipio de Lourdes. El hecho se registró en el sector conocido como la Curva de Los Parra, sobre la vía que conecta hacia las veredas La Alianza y La Armenia.

Según el reporte preliminar de las autoridades, el bus escolar —de placas XLK701— presentó una falla mecánica, presuntamente en el sistema de frenos, lo que ocasionó que el conductor perdiera el control y el vehículo se saliera de la vía. En el momento del accidente, el bus transportaba a 30 estudiantes que se dirigían a sus hogares tras la jornada escolar.

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Tras el siniestro, 20 estudiantes resultaron afectados y fueron trasladados en primer momento al puesto de salud de la cabecera municipal, donde permanecen bajo observación médica. Cuatro menores con lesiones de mayor consideración fueron remitidos al Hospital San Vicente de Paúl en el municipio de Gramalote, mientras que dos niños en estado crítico fueron remitidos a hospitales de la ciudad de Cúcuta para recibir atención especializada.

Según Caracol Radio, uno de los menores se encuentra en estado de gravedad. Hasta el momento, no se reportan víctimas fatales como consecuencia del accidente, y los equipos médicos continúan monitoreando la evolución de los estudiantes afectados.

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