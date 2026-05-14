La Fiscalía se mantuvo en la decisión de no suspender las órdenes de captura de 29 integrantes del Clan del Golfo

La lista de 29 integrantes del EGC incluye extraditables - crédito EFE

Luego de una reunión con el consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, decidió mantener la decisión de no suspender las órdenes de captura de 29 integrantes del Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

En abril de 2026, la Oficina del Consejero Comisionado de Paz solicitó al ente acusador adelantar esa tarea para garantizar las condiciones de traslado de los cabecillas a Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), en aras de continuar con negociaciones de paz. Sin embargo, mediante la Resolución No. 0-142 de 2026, la Fiscalía se negó a cumplir con ese requerimiento, “hasta que cuente con información suficiente y verificable respecto al cumplimiento de los requisitos legales sobre el estado avanzado del proceso de paz”.

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Patiño se pronunció mediante un comunicado, en el que rechazó la postura de la jefa de la Fiscalía y recordó que la suspensión de las órdenes de captura está sujeta a lo que dice la normativa vigente y no a una “valoración discrecional” de la fiscal.

“Toda actuación en mi calidad de Comisionado de Paz y de la Consejería que dirijo, se ha desarrollado en estricto cumplimiento a la Constitución y a la ley. En ningún momento se ha pretendido sustituir las competencias constitucionales ni legales de la Fiscalía General de la Nación, siempre se ha actuado en respeto de la autonomía de las ramas del poder público, sin interferir en el ejercicio de la acción penal”, detalló.

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Después de que expusiera su postura al respecto, se pactó un encuentro entre las partes que ahora surte el mismo efecto: se mantienen las órdenes de captura contra los integrantes del Clan del Golfo, siendo algunos de ellos extraditables.

En desarrollo...

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