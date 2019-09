En otro tramo de la nota con el ciclo de espectáculos de América, Dolores Fonzi se refirió al quiebre en el colectivo de Actrices Argentinas, movimiento en el que ella es una gran referente. "Está muy bien, más fuerte que nunca. Seguimos adelante con todas las acciones que tenemos pensadas para seguir visibilizando la desigualdad de derechos. División no hay. Es un colectivo de 500 personas, en el que no todas pensamos igual. Hacer hincapié en una división es generar cierta ruptura que no es real", opinó e intentó despejar cualquier duda al respecto.