Y luego comenzaron a circular fuertes versiones que la vinculaban con Nacho Lecouna, productor de LaFlia y ex novio de Candelaria Tinelli. Unos meses después, finalmente, confirmó el noviazgo con el ex yerno de Tinelli. Con el paso del tiempo el amor fue creciendo y desde julio de este año, la actriz y el productor ya no ocultan su amor y se muestran juntos.