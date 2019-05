En la trama de Argentina, Tierra de Amor y Venganza pasarán dos años. Un salto temporal que permitirá cambios y avances en la historia, con sus personajes modificados luego de ese lapso. El propio Gonzalo Heredia adelantó este cambio en Por si las moscas (La Once Diez) al asegurar que "hay mucho cuidado en eso, de no extender las historias, de no hacerlo demasiado largo, la gente ya no se come más los 500 capítulos".