México

Presa El Ángulo en Cuautitlán Izcalli en riesgo de desbordarse por acumulación de basura: Delfina Gómez llama a la ciudadanía a no tirar desechos

Vecinos señalan que parte de la red de drenaje está rebasada por los años que tiene y la falta de inversión

Guardar
Google icon
Basura presa El Angulo Cuautitlán Izcalli Edomex
Basura en la presa El Ángulo fue retirada por autoridades municipales en la mañana del 13 de mayo y evitar que se desbordara (Gob. Cuautitlán Izcalli)

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, alertó que la acumulación de basura continúa siendo uno de los principales factores de riesgo durante la temporada de lluvias, especialmente en la Presa El Ángulo, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, la cual se encuentra cerca de alcanzar niveles críticos.

Durante una entrevista con medios, la mandataria estatal explicó que las intensas precipitaciones registradas en distintos municipios del Valle de México han provocado afectaciones importantes, por lo que su administración ya trabaja en un plan emergente para atender posibles contingencias derivadas de las lluvias.

PUBLICIDAD

Basura mantiene en alerta a autoridades del Edomex

Basura presa El Ángulo Cuautitlán Izcalli Edomex
Autoridades iniciaron el retiro de basura en la presa El Ángulo el pasado 12 de mayo (foto: Gob. C. Izcalli)

Delfina Gómez señaló que, pese a las labores de limpieza realizadas por distintas dependencias, continúa extrayéndose una gran cantidad de residuos sólidos de presas, alcantarillas y cuerpos de agua, situación que incrementa el riesgo de inundaciones y desbordamientos.

“Lo único que les pedimos a los ciudadanos es tener cuidado con la basura. Hoy hacíamos una evaluación en la Mesa de Paz y todavía seguimos sacando mucha basura; la Presa El Ángulo está a muy poco para que se pueda desbordar”, expresó la gobernadora.

PUBLICIDAD

La mandataria insistió en que la participación ciudadana es fundamental para evitar emergencias mayores durante esta temporada, ya que los residuos bloquean compuertas, drenajes y sistemas de desfogue.

Elaboran plan de emergencia ante lluvias intensas

La gobernadora mexiquense detalló que el gobierno estatal, en coordinación con diversas dependencias, desarrolla un plan integral para responder a las afectaciones causadas por las lluvias.

En este proyecto participan la Secretaría de Medio Ambiente, la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), la Secretaría del Agua y la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo.

Las autoridades buscan reforzar el monitoreo de zonas vulnerables, mejorar la capacidad de respuesta ante inundaciones y prevenir afectaciones en colonias cercanas a cuerpos de agua.

Presa El Ángulo opera al 75% de su capacidad

Operagua desazolve lluvias Cuautitlán Izcalli inundaciones
Personal de Operagua realizó desazolve en calles de la colonia Santa María de Guadalupe La Quebrada después de la fuerte lluvia del pasado 12 de mayo (foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Autoridades municipales de Cuautitlán Izcalli informaron que actualmente la Presa El Ángulo registra aproximadamente un 75 por ciento de su capacidad, por lo que se mantienen labores permanentes de desfogue y retiro de basura.

Cabe recordar que la noche del 12 de mayo, el personal operativo de Operagua fue desplegado en colonias La Quebrada, Santa María de Guadalupe La Quebrada, Valle Esmeralda y Niños Héroes, con el objetivo de atender acumulaciones de agua pluvial, hacer desazolve del drenaje y evitar mayores inundaciones.

Aunque vecinos señalaron que mucha de la red de drenaje está rebasada, ya que tiene muchos años y diversas administraciones no han invertido en ella, sumado a las diversas descargas de los municipios de Atizapán de Zaragoza y de Nicolás Romero.

De igual manera, trabajadores municipales, elementos de la CAEM y efectivos de la Guardia Nacional realizaron jornadas durante el día para la limpieza dentro y alrededor de la presa para mantener libres las compuertas y facilitar el flujo del agua residual.

“Esta mañana, en un trabajo coordinado entre CAEM, SAPASA y Operagua, el gobierno de Izcalli lleva a cabo el retiro de basura acumulada en este vaso regulador. Gracias a la intervención nocturna, en la cual participó también la Guardia Nacional, se ha logrado una reducción significativa en el nivel de agua acumulada”, señalaron las autoridades vía redes sociales.

Monitoreo permanente en presas y cárcamos

Presa El Ángulo Cuautitlán Izcalli limpieza CAEM Atizapán, Nicolás Romero, desfogue, Operagua
En la presa El Ángulo hacen descargas habitantes de Atizapán y Nicolás Romero (especial)

Las autoridades municipales señalaron que el monitoreo continúa activo tanto en la Presa El Ángulo como en la presa El Gavión y distintos cárcamos de Cuautitlán Izcalli, debido al pronóstico de lluvias persistentes en los próximos días.

Protección Civil exhortó a la población a evitar tirar basura en calles, barrancas y cuerpos de agua, además de mantenerse informada a través de canales oficiales en caso de que sea necesario activar protocolos de emergencia.

Especialistas advierten que durante la temporada de lluvias, los residuos sólidos urbanos son una de las principales causas de taponamientos en drenajes y sistemas hidráulicos, sumado a que muchas veces la red es muy vieja, lo cual es rebasada por el exceso de agua que baja de las partes altas del municipio.

Temas Relacionados

BasuraPresa El ÁnguloCuautitlán IzcalliInundacionesLluviasEdomexmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alex Bisogno niega robo en casa de su hermano y reta a Pati Chapoy a presentar pruebas: “Es una persona siniestra”

Alex B negó haber sustraído objetos de la casa de su hermano y señaló a Cristina Riva Palacio como la fuente de las acusaciones que Pati Chapoy ha repetido sin verificar

Alex Bisogno niega robo en casa de su hermano y reta a Pati Chapoy a presentar pruebas: “Es una persona siniestra”

EEUU condena a Luca Scalisi, financiero de la disquera Del Records vinculada al CJNG

Del Records, una de las disqueras más importantes de música regional mexicana en Estados Unidos, fue utilizada por el CJNG para lavar dinero mediante la organización de conciertos en México

EEUU condena a Luca Scalisi, financiero de la disquera Del Records vinculada al CJNG

Mariana Rodríguez llama “oaxaqueño” a Alejandro Murat e Ivette Morán le responde: así inició el enfrentamiento en redes

La presidenta del DIF Capullos de Nuevo León defendió a su hermano de acusaciones lanzadas por Morena y Alejandro Murat

Mariana Rodríguez llama “oaxaqueño” a Alejandro Murat e Ivette Morán le responde: así inició el enfrentamiento en redes

Estos son los resultados ganadores del Chispazo de este 13 de mayo

Consulta los ganadores de los dos sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Estos son los resultados ganadores del Chispazo de este 13 de mayo

Evacúan a familias en Lomas del Chamizal por riesgo de desgajamiento: alcaldía Cuajimalpa mantiene vigilancia permanente

Autoridades de Cuajimalpa continuarán con operativos preventivos en zonas de barrancas

Evacúan a familias en Lomas del Chamizal por riesgo de desgajamiento: alcaldía Cuajimalpa mantiene vigilancia permanente
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU condena a Luca Scalisi, financiero de la disquera Del Records vinculada al CJNG

EEUU condena a Luca Scalisi, financiero de la disquera Del Records vinculada al CJNG

¿Qué pasaría con el Cártel de Sinaloa si se entregan Los Chapitos a EEUU? Estos son los 4 escenarios, según experto

El último pódcast de Héctor Melesio Cuén: las acusaciones contra Rocha Moya que grabó cinco días antes de su asesinato

Renuncia fiscal de Operaciones Estratégicas de Chihuahua tras presunta omisión en caso del laboratorio clandestino

Fiscalía de Chihuahua investiga bajo protocolo de feminicidio el asesinato de Lucía Guadalupe Mora, dirigente de Morena

ENTRETENIMIENTO

Alex Bisogno niega robo en casa de su hermano y reta a Pati Chapoy a presentar pruebas: “Es una persona siniestra”

Alex Bisogno niega robo en casa de su hermano y reta a Pati Chapoy a presentar pruebas: “Es una persona siniestra”

Carlos Trejo asegura que Yoko Ono le dio los lentes originales de John Lennon durante una investigación paranormal

“No dejes a los niños solos”: de qué trata la nueva película mexicana de terror que está viral en redes

Tras ser mamá, Natalia Lafourcade anuncia shows en el Teatro Metropolitan: fechas y preventa para ‘Cancionera’

Tras su paso por Palacio Nacional, Junior H anuncia gira por México: fechas y ciudades para su “Tour Estadios”

DEPORTES

República Checa presenta su prelista de convocados para el Mundial 2026 y anuncia partido de preparación contra Kosovo

República Checa presenta su prelista de convocados para el Mundial 2026 y anuncia partido de preparación contra Kosovo

Henry Martín pide perdón a la afición tras fallar penal que eliminó al América de las semifinales

¡Dejan todo para la vuelta! Cruz Azul y Chivas empatan en la ida de la semifinal

Es un hecho, Estados Unidos pierde a otra figura clave para el Mundial 2026

Esta fue la reacción del Gato García tras cumplir su sueño y entrenar con Guillermo Ochoa