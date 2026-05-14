Presa El Ángulo en Cuautitlán Izcalli en riesgo de desbordarse por acumulación de basura: Delfina Gómez llama a la ciudadanía a no tirar desechos

Basura en la presa El Ángulo fue retirada por autoridades municipales en la mañana del 13 de mayo y evitar que se desbordara (Gob. Cuautitlán Izcalli)

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, alertó que la acumulación de basura continúa siendo uno de los principales factores de riesgo durante la temporada de lluvias, especialmente en la Presa El Ángulo, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, la cual se encuentra cerca de alcanzar niveles críticos.

Durante una entrevista con medios, la mandataria estatal explicó que las intensas precipitaciones registradas en distintos municipios del Valle de México han provocado afectaciones importantes, por lo que su administración ya trabaja en un plan emergente para atender posibles contingencias derivadas de las lluvias.

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Basura mantiene en alerta a autoridades del Edomex

Autoridades iniciaron el retiro de basura en la presa El Ángulo el pasado 12 de mayo (foto: Gob. C. Izcalli)

Delfina Gómez señaló que, pese a las labores de limpieza realizadas por distintas dependencias, continúa extrayéndose una gran cantidad de residuos sólidos de presas, alcantarillas y cuerpos de agua, situación que incrementa el riesgo de inundaciones y desbordamientos.

“Lo único que les pedimos a los ciudadanos es tener cuidado con la basura. Hoy hacíamos una evaluación en la Mesa de Paz y todavía seguimos sacando mucha basura; la Presa El Ángulo está a muy poco para que se pueda desbordar”, expresó la gobernadora.

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La mandataria insistió en que la participación ciudadana es fundamental para evitar emergencias mayores durante esta temporada, ya que los residuos bloquean compuertas, drenajes y sistemas de desfogue.

Elaboran plan de emergencia ante lluvias intensas

La gobernadora mexiquense detalló que el gobierno estatal, en coordinación con diversas dependencias, desarrolla un plan integral para responder a las afectaciones causadas por las lluvias.

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En este proyecto participan la Secretaría de Medio Ambiente, la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), la Secretaría del Agua y la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo.

Las autoridades buscan reforzar el monitoreo de zonas vulnerables, mejorar la capacidad de respuesta ante inundaciones y prevenir afectaciones en colonias cercanas a cuerpos de agua.

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Presa El Ángulo opera al 75% de su capacidad

Personal de Operagua realizó desazolve en calles de la colonia Santa María de Guadalupe La Quebrada después de la fuerte lluvia del pasado 12 de mayo (foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Autoridades municipales de Cuautitlán Izcalli informaron que actualmente la Presa El Ángulo registra aproximadamente un 75 por ciento de su capacidad, por lo que se mantienen labores permanentes de desfogue y retiro de basura.

Cabe recordar que la noche del 12 de mayo, el personal operativo de Operagua fue desplegado en colonias La Quebrada, Santa María de Guadalupe La Quebrada, Valle Esmeralda y Niños Héroes, con el objetivo de atender acumulaciones de agua pluvial, hacer desazolve del drenaje y evitar mayores inundaciones.

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Aunque vecinos señalaron que mucha de la red de drenaje está rebasada, ya que tiene muchos años y diversas administraciones no han invertido en ella, sumado a las diversas descargas de los municipios de Atizapán de Zaragoza y de Nicolás Romero.

De igual manera, trabajadores municipales, elementos de la CAEM y efectivos de la Guardia Nacional realizaron jornadas durante el día para la limpieza dentro y alrededor de la presa para mantener libres las compuertas y facilitar el flujo del agua residual.

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“Esta mañana, en un trabajo coordinado entre CAEM, SAPASA y Operagua, el gobierno de Izcalli lleva a cabo el retiro de basura acumulada en este vaso regulador. Gracias a la intervención nocturna, en la cual participó también la Guardia Nacional, se ha logrado una reducción significativa en el nivel de agua acumulada”, señalaron las autoridades vía redes sociales.

Monitoreo permanente en presas y cárcamos

En la presa El Ángulo hacen descargas habitantes de Atizapán y Nicolás Romero (especial)

Las autoridades municipales señalaron que el monitoreo continúa activo tanto en la Presa El Ángulo como en la presa El Gavión y distintos cárcamos de Cuautitlán Izcalli, debido al pronóstico de lluvias persistentes en los próximos días.

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Protección Civil exhortó a la población a evitar tirar basura en calles, barrancas y cuerpos de agua, además de mantenerse informada a través de canales oficiales en caso de que sea necesario activar protocolos de emergencia.

Especialistas advierten que durante la temporada de lluvias, los residuos sólidos urbanos son una de las principales causas de taponamientos en drenajes y sistemas hidráulicos, sumado a que muchas veces la red es muy vieja, lo cual es rebasada por el exceso de agua que baja de las partes altas del municipio.

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