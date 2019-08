"No voy a permitir que se me muera otro hijo. Te tenes que curar, por favor… No quiero que me llamen para que vaya a reconocerte a la morgue", insiste El Tigre, apenado por los hechos que invaden la consciencia de Fabito, que fue echado de su propia casa. "No vuelvas más porque te denuncio a la policía", fue la terminante amenaza de su mujer al personaje interpretado por Marco Antonio Caponi.