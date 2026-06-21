Se cumplen 32 años del último gol de Diego Maradona con la selección argentina: el homenaje de la AFA

El gol de Diego Maradona a Grecia en el Mundial 1994

El 21 de junio de 1994, Diego Armando Maradona convirtió ante Grecia su último gol con la selección argentina. Fue en el debut del elenco dirigido por Alfio Basile en el Mundial de Estados Unidos, una obra colectiva en Foxboro que quedó como la imagen más luminosa de su regreso antes de que un control antidopaje positivo tras el partido con Nigeria lo apartara del torneo y sellara un final abrupto de su carrera mundialista.

La AFA y la cuenta oficial de la selección argentina conmemoraron aquel tanto en sus redes sociales y publicó: “Reconocimiento: un día como hoy, pero de 1994, Diego Maradona le marcó a Grecia su último gol con la camiseta de la selección argentina”.

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Aquel tanto cumplió ahora 32 años y conserva un peso singular por lo que condensó: la reaparición del capitán en una Copa del Mundo, el cierre goleador de su historia con la camiseta argentina y el preludio de una salida que cambió el destino de ese equipo. Más de 54 mil espectadores llenaron esa tarde el Foxboro Stadium, en Massachusetts, bajo 24 °C y una lluvia tenue.

La jugada llegó a los 15 minutos del segundo tiempo, cuando Argentina ya vencía a Grecia con dos goles de Gabriel Batistuta. Fernando Redondo recibió un pase de Abel Balbo, tocó de primera en una secuencia con Claudio Caniggia y Maradona, y el capitán definió con un zurdazo al ángulo del arco griego.

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La cuenta oficial de la selección argentina publicó una imagen de Diego Maradona celebrando su último gol con la camiseta nacional el 21 de junio de 1994, en el partido contra Grecia que finalizó 4 a 0

La escena posterior se volvió inseparable del gol. Después de empujar la pelota a la red, Maradona corrió hacia una cámara de televisión con los puños apretados y un grito cargado de furia y euforia, una celebración que quedó entre las imágenes más recordadas de sus Mundiales.

En el libro México 86. Mi Mundial. Mi verdad. Así ganamos la Copa, Maradona dio su propia versión de ese desahogo: “Yo llegué al Mundial limpio como nunca, como nunca… Porque sabía que era la última oportunidad de decirles a mis hijas: ‘Soy un jugador de fútbol, y si ustedes no me vieron, me van a ver acá’. Por eso, por eso y no por otra cosa, no por alguna gilada que se dijo por ahí, grité el gol contra Grecia como lo grité. ¡No necesitaba droga para tomarme revancha y para gritarle al mundo mi felicidad!”.

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Detrás de esa vuelta había cuatro años agitados. Habían quedado atrás la suspensión por dopaje, la salida de Napoli, la experiencia fallida en Sevilla, el breve paso por Newell’s Old Boys, el regreso a la Albiceleste para el repechaje ante Australia y la preparación para el Mundial en un campo de Santa Rosa, La Pampa, bajo las órdenes del preparador físico Fernando Signorini.

El gol de Diego Maradona a Grecia en el Mundial 1994

Ese intento final también había sorprendido a quienes lo conocían de cerca. “Si Diego fuera alemán, no jugaría este Mundial. Solo alguien con la mentalidad de un argentino y la genialidad de Maradona es capaz de intentar esta locura a su edad, después de tantas batallas”, dijo en su momento el alemán Bernd Schuster, ex compañero suyo en Barcelona.

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La respuesta a la pregunta que todavía rodea aquella tarde es concreta: ese gol ante Grecia fue el último de Maradona con la camiseta argentina y también su último tanto en una Copa del Mundo. Lo marcó en el debut del equipo en Estados Unidos, en un partido que parecía abrir una nueva resurrección futbolística.

El partido se jugó en Foxboro Stadium, ubicado en Foxborough, a unos 40 kilómetros del centro de Boston. Ese escenario fue demolido en 2001 y en el mismo lugar se construyó el Gillette Stadium, luego elegido entre las 16 sedes de la Copa del Mundo 2026.

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La historia de ese Mundial cambió poco después. Tras el encuentro contra Nigeria, un control de dopaje positivo por pseudoefedrina dejó a Maradona fuera del resto del certamen y convirtió aquella tarde contra Grecia en la última gran postal de su recorrido mundialista.