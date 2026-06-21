Honduras registrará una de las mayores rebajas del año en los combustibles a partir del lunes

La gasolina superior y regular reflejarán disminuciones superiores a los dos lempiras por galón. (FOTO: HRN)

La Secretaría de Energía confirmó una nueva estructura tarifaria de los combustibles en Honduras que entrará en vigor este lunes, con rebajas en la gasolina superior, la regular, el queroseno, el diésel y el GLP vehicular, mientras el GLP doméstico mantendrá su precio por un subsidio temporal.

El ajuste llega después de semanas de volatilidad en los mercados internacionales de hidrocarburos, marcada por factores geopolíticos, decisiones de producción de países exportadores y expectativas sobre la economía mundial. Según las autoridades hondureñas, las condiciones actuales permitirán trasladar la baja a los consumidores.

La gasolina superior bajará 4.31 lempiras por galón y quedará en 135.22 lempiras. La gasolina regular reducirá 4.10 lempiras y pasará a costar 125.03 lempiras por galón.

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Cómo quedarán los precios

El queroseno tendrá la mayor rebaja de la semana: disminuirá 5.63 lempiras por galón y quedará en 111.99 lempiras.

El diésel también registrará una baja de 4.77 lempiras y su nuevo precio será de 127.05 lempiras por galón.

El Gas Licuado de Petróleo (GLP) vehicular reducirá 1.19 lempiras por galón y establecerá un nuevo precio de 50.35 lempiras.

El GLP doméstico mantendrá su precio en 249.62 lempiras por el subsidio temporal que aplica el Gobierno.

El impacto en hogares y sectores productivos

Las autoridades sostuvieron que el subsidio al GLP doméstico forma parte de una estrategia orientada a proteger la economía familiar, en especial en los sectores de menores ingresos, donde un aumento en el costo de los servicios básicos puede afectar el presupuesto mensual.

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La Secretaría de Energía confirmó una nueva estructura tarifaria de combustibles en Honduras que entrará en vigor el lunes.

La reducción anunciada llega en un momento en que transportistas, productores agrícolas, comerciantes e industriales expresaron preocupación por los costos operativos asociados al combustible. Esos sectores señalaron que las variaciones en los precios de los carburantes repercuten directamente en el costo de bienes y servicios.

Economistas consideran que estas rebajas podrían representar un alivio temporal para la economía nacional, porque los combustibles influyen en la movilización de personas, el transporte de mercancías, la producción agrícola y procesos industriales.

El Gobierno de Honduras asume temporalmente el 50% del aumento en el precio de gasolina y diésel para proteger a las familias. (Cortesía: BCIE)

Mercado internacional

El panorama a nivel internacional sigue siendo una constante señalan analistas en economía y que una reducción en el costo del diésel suele generar efectos en distintas cadenas productivas, ya que disminuye los costos de operación y transporte.

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Aunque esos efectos no siempre se reflejan de inmediato en los precios al consumidor final, sí contribuyen a reducir presiones inflacionarias vinculadas con la logística y la distribución de productos.

Expertos advierten que el mercado petrolero internacional mantiene altos niveles de incertidumbre. Conflictos geopolíticos, decisiones de producción de los principales países exportadores y las perspectivas de crecimiento económico global podrían modificar la tendencia observada durante las últimas semanas.

Honduras, al depender de la importación de combustibles, mantiene una relación estrecha con las fluctuaciones del mercado internacional. Por eso, los precios internos siguen sujetos a los cambios en las cotizaciones del petróleo y sus derivados a nivel mundial.

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