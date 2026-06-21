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Un reloj y las teorías más alocadas: el llamativo incidente entre un jugador de Paraguay y el árbitro en el Mundial

Matías Galarza Fonda protagonizó una escena que se hizo viral durante el triunfo frente a Turquía

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Matías Galarza, de Paraguay, se puso el reloj del árbitro

El encuentro entre Paraguay y Turquía por la segunda jornada del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó una de las imágenes más insólitas del certamen. En medio de un partido tenso y cargado de polémica, el mediocampista paraguayo Matías Galarza Fonda fue protagonista de una escena que se hizo al quedarse temporalmente con el reloj del árbitro salvadoreño Iván Barton. La secuencia, que se multiplicó en redes sociales con acusaciones y bromas bajo el rótulo de “robo”, terminó aclarada: el futbolista recogió el dispositivo para protegerlo y lo devolvió minutos después.

La jugada se produjo al final del primer tiempo, tras una protesta colectiva de los jugadores sudamericanos reclamando una tarjeta roja. En ese tumulto, el reloj del árbitro central cayó al césped. Las imágenes de la transmisión internacional mostraron cómo Galarza Fonda, autor del gol de la victoria paraguaya, se agachó, tomó el objeto y se lo colocó en la muñeca izquierda, acción que disparó comentarios y malentendidos en redes sociales.

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En la red social X fueron varios usuarios los que intentaron explicar que, con el gesto, el mediocampista de River Plate buscó resguardar el reloj en medio del tumulto. “Durante el partido entre Paraguay y Turquía, el árbitro Iván Barton perdió su reloj. El jugador paraguayo Matías Galarza lo encontró y se lo devolvió una vez concluida la discusión, en el momento en que se reanudó el encuentro”, narró un usuario que difundió la secuencia completa en X (antes Twitter).

Otro señaló: “El tipo encontró el reloj y se lo puso en la muñeca, y cuando el árbitro salió del caos, le gritó para devolvérselo. Se lo puso dos minutos para que no se rompiera. ¿Acaso tiene bolsillo, por el amor de Dios?”. Según explicó un tercer usuario, “Ocurrió en el minuto 45 de un altercado; Galarza retuvo brevemente el reloj y luego lo devolvió, la FIFA no impuso sanción y el partido continuó normalmente.”

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Galarza se quedó con el reloj del árbitro hasta el final del primer tiempo (Reuters)
Galarza se quedó con el reloj del árbitro hasta el final del primer tiempo (Reuters)

El episodio se dio en el Estadio de la Bahía de San Francisco, escenario del triunfo paraguayo por 1-0 sobre los turcos. La controversia por el reloj coincidió con la expulsión de Miguel Almirón, quien recibió la tarjeta roja directa por una infracción sancionada bajo la nueva “ley Vinicius” de la FIFA. El propio árbitro Barton fue captado luciendo nuevamente su reloj tras el entretiempo, lo que confirmó que el objeto había sido restituido sin inconvenientes.

A nivel deportivo, Matías Galarza Fonda se consolidó como figura del partido no solo por este episodio, sino también por anotar el gol más rápido de la Copa Mundial 2026 hasta el momento. El volante, que todavía pertenece a River Plate -donde fue declarado prescindible- y proviene de una cesión en Atlanta United, abrió el marcador al minuto de juego con un potente disparo desde fuera del área. Ese tanto resultó decisivo para que la Albirroja sumara sus primeros tres puntos en el grupo, dejando atrás la goleada sufrida ante Estados Unidos.

La victoria ante Turquía dejó al seleccionado de Paraguay con posibilidades de avanzar a los dieciseisavos de final. El próximo compromiso será el jueves 25 de junio frente a Australia, en San Francisco. La actuación de Galarza, elegido como el Jugador Más Valioso del encuentro, fue destacada tanto por el despliegue físico como por la resolución de un “blooper” que, tras la aclaración, quedará en la anécdota del torneo.

La FIFA no abrió ningún expediente disciplinario tras la viralización del video, lo que terminó de cerrar la polémica sobre un hecho que comenzó como confusión y concluyó con una devolución pacífica entre protagonistas.

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