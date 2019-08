"No…no… esto no tiene sentido… no tiene sentido… no puede ser… criaturita… ¡ay!… no pude dejarlo entrar a este chiquito, no encontré la manera de hablar con él… Lo hice todo mal… ¡Ay que dolor!, ¡Ay que dolor Dios!, ¡Qué dolor señor…! No se aguanta…", repite una y otra vez, entre lágrimas, al lado del cajón de su hijo. Una escena única a la altura de las grandes actuaciones de un señor actor como Chávez.