"Gracias al amor de mi vida, Noelia, a mi hijo, Bruno, a toda mi familia… A toda la gente de la ciudad de La Plata que siempre me apoya y me acompaña, a un artista referente, Paco Rimenver, que los platenses me lo exigieron que reconozca, que me ha dado de comer tantos años", dijo en el 2018 cuando subió al escenario a recoger su premio Martín Fierro a la revelación por su trabajo en Un Gallo para Esculapio. Un guiño para quienes lo conocen desde sus inicios.