La sensible reflexión de Moria Casán sobre el Día del Padre: “Me felicito”

En un posteo sincero, La One habló de los desafíos de criar a su hija y el orgullo de haber sido sostén y guía a lo largo de los años (Captura de video)

A nivel global, el Día del Padre se celebra de maneras muy distintas, pero en cada rincón del planeta la fecha pone en primer plano el valor de los vínculos y la importancia de los afectos. Para las celebridades argentinas, la ocasión también es un momento para reflexionar y compartir miradas personales sobre la paternidad y la familia. Entre los mensajes más comentados de la jornada estuvo el de Moria Casán, quien eligió la red social X para expresar una reflexión inesperada y cargada de significado sobre su propio recorrido.

Sin rodeos, Moria escribió: “Me percibo padre y madre, porque he mantenido mi hogar y a mi hija, con trabajo, amor, respeto, dedicación, responsabilidad, pagando yo sola, sin pedir nunca a nadie, educación”.

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“Todo lo concerniente a la responsabilidad que tiene que ser repartida, aunque la pareja esté separada, por eso, aunque es un día comercial, me felicito, me lo recontra merezco”, remató, apropiándose de la fecha y poniendo en palabras una vivencia personal que resonó entre sus seguidores.

La actriz Moria Casán publica en su cuenta de X una reflexión personal sobre su percepción como padre y madre, en el marco del Día del Padre, el 21 de junio de 2026.

El posteo de Moria logró atraer la atención en las redes. En la sección de comentarios, sus seguidores le dejaron mensajes de apoyo, admiración y gratitud. “¡Feliz día Moria! Es cierto, fuiste padre y madre de Sofía muchos años. Sin desmerecer a su padre, Mario Castiglione, que fue un gran padre, cuando él no pudo estar, vos siempre estuviste”; “Te amo. Siempre reconociendo tu valor y tu esfuerzo, ¡reina!”; “Feliz día, Mo”; “Mis respetos, Moria”; “Más que justo es tu día Moria, felicitaciones”; “Feliz día reina, vos sos magnánima de espíritu y eso te permite ser todo lo que quieras ser”, fueron solo algunas de las respuestas que destacaron la valentía y el carácter de la exvedette.

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La historia personal de Casán con la maternidad y la paternidad pública es conocida. Moria es madre de Sofía Gala, a quien tuvo con su exmarido, el fallecido Mario Castiglione. La relación entre ambos comenzó a principios de los años 80 y, en enero de 1987, nació su hija en común. A lo largo de los años, la exvedette habló en diversas oportunidades sobre su rol en la crianza de la artista, especialmente durante los años en que se encontró sola frente a todos los desafíos que implica la maternidad.

Moria Casán junto a su hija Sofía Gala era chica (Instagram)

No es la primera vez que La One reflexiona en público sobre el tema. En septiembre de 2018, durante una emisión de su programa Incorrectas (América), se animó a abrir el juego junto a Sofía Gala, que se prestó a responder preguntas íntimas de su madre. “Prácticamente desde los tres años te crié sola, ¿en qué me equivoqué yo con vos?”, preguntó Moria, poniendo sobre la mesa una inquietud genuina sobre los aciertos y errores en el camino de la crianza. Sofía, por su parte, respondió con honestidad: “Hay un momento en la vida de uno que si se queda agarrado de lo que a uno le duele del otro no crece y no avanza. Yo creo que las cosas que me han dolido te las he dicho, incluso se han enterado todo el mundo, porque vos siempre fuiste de mostrar nuestros problemas en la tele, y ahí se sabe las veces que me enojé con vos, las veces que no, y por supuesto en privado muchas más”.

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La actriz fue más allá y profundizó sobre el aprendizaje que trae la maternidad: “Cuando uno es padre cambia mucho la manera de pensar sobre los papás, sobre los errores. Como por un lado también hay cosas que uno dice ‘yo con mis hijos esto no lo hubiese hecho jamás’… pero también entiendo que ser papá es un agujero negro, así como es felicidad total, y es emoción, y es todo lo que sentís, también es lo único que no hay libro, no hay nada. Y por más que los haya siempre te vas a equivocar, porque tu hijo es otra persona, y siempre va a querer algo distinto de lo que vos le vas a dar”.

Moria Casán y Mario Castiglione durante sus años juntos

El intercambio entre madre e hija, con recuerdos, reproches y gestos de comprensión, dejó al descubierto la complejidad y la profundidad de los vínculos familiares. “Los padres son como dioses, y en un momento los entendés y decís: pero este es un pelo… que se hace lo mismo que yo, que se equivoca más que yo, que tiene sexo igual que yo, entonces todo eso cambia la manera de pensar”, reflexionó Sofía, resignificando la mirada sobre la paternidad y la humanidad de quienes ocupan ese rol.

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En este Día del Padre, el mensaje de Moria Casán trascendió el homenaje tradicional y se transformó en una declaración de principios: la maternidad y la paternidad pueden ser roles compartidos, vividos en soledad, o reinventados según la historia de cada familia, pero lo esencial sigue siendo el amor, la responsabilidad y la entrega incondicional. La fecha, una vez más, sirvió de excusa para repensar los vínculos y reconocer el trabajo silencioso y cotidiano que sostiene a cada hogar.