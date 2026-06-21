Google Nest Audio y Nest Mini quedan descontinuados: qué pasa si tienes uno en casa

Google dejó de fabricar los altavoces Nest Audio y Nest Mini y eliminó la marca Nest de su catálogo de altavoces inteligentes. (GOOGLE OFICIAL)

Google tomó la decisión de dejar de fabricar los altavoces Nest Audio y Nest Mini. La compañía ha optado por eliminar la marca Nest de su catálogo de altavoces, apostando por una nueva estrategia basada en la línea Google Home y su flamante asistente con Gemini.

Un portavoz de la empresa le contó a Tech Advisor, cuál es el ahora el plan, tras el anuncio del nuevo Google Home Speaker, que tiene usa Gemini como su principal característica en la interacción con el usuario.

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Así es el la marca Google Nest en altavoces inteligentes

Google confirmó oficialmente que ha cesado la producción y venta de ambos modelos, argumentando que la medida responde al objetivo de “refinar su cartera de productos”.

La compañía quiere enfocar su desarrollo en una experiencia de usuario cohesionada y centralizada alrededor de su nueva gama Home, con Gemini como protagonista tecnológico.

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Google confirmó que cesó la producción y la venta de Nest Audio y Nest Mini para refinar su cartera de productos.

Actualmente, solo quedan disponibles en la tienda oficial el nuevo Home Speaker y el Nest Hub de segunda generación.

Qué sucederá con los modelos Nest en los hogares

Para quienes tienen un Nest Audio o un Nest Mini en casa, la pregunta inmediata es si estos dispositivos quedarán obsoletos o perderán funcionalidad. Google ha resolvió esta inquietud asegurándo que continuará ofreciendo soporte completo a los usuarios de ambos modelos.

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Esto incluye actualizaciones regulares de software, parches de seguridad y acceso a la atención al cliente.

En palabras de la compañía, los Nest Mini y Nest Audio seguirán siendo compatibles con Gemini for Home, lo que significa que muchas de las novedades tecnológicas que Google implemente en su nuevo asistente estarán disponibles también en estos dispositivos.

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Google aseguró que los usuarios de Nest Audio y Nest Mini mantendrán soporte completo con actualizaciones de software, parches de seguridad y atención al cliente. (AP Photo/Jeff Chiu)

“Seguimos comprometidos con nuestro ecosistema de hogar inteligente y con los millones de personas que usan nuestros productos cada día. Los dispositivos Nest Mini y Nest Audio existentes continuarán recibiendo soporte completo con actualizaciones de software regulares, parches de seguridad y atención al cliente“, dijo el portavoz a Tech Arvisor.

Los usuarios podrán seguir utilizando sus altavoces con normalidad y, en algunos casos, experimentar mejoras gracias a nuevas funciones que lleguen a través de futuras actualizaciones.

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La continuidad del soporte oficial y la compatibilidad con Gemini garantizan que los actuales propietarios no tendrán que reemplazar sus altavoces de inmediato. Google enfatiza su compromiso con los millones de personas que ya utilizan estos productos, asegurando que no dejarán de recibir atención ni actualizaciones, al menos por ahora.

Así es el Google Home Speaker, el remplazo de los modelos Nest

El nuevo Google Home Speaker representa la última apuesta de Google en asistentes de voz para el hogar, destacando por la integración nativa de Gemini, su sistema de inteligencia artificial.

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Google lanzó el Home Speaker con integración nativa de Gemini para renovar el asistente de voz en el hogar. (Google)

Esta tecnología permite una interacción mucho más natural, ya que los usuarios pueden emitir varias órdenes en una sola frase y corregirlas en tiempo real sin tener que repetir instrucciones fijas. Por ejemplo, es posible pedir que se bajen las luces, se ponga música relajante y se active un temporizador en una misma petición, y el dispositivo ejecuta todas las acciones de manera continua.

Gemini, además, comprende preguntas compuestas y responde con información contextualizada, integrando datos como horarios, ubicaciones y clima en una sola respuesta. La función Continued Conversation mantiene el micrófono abierto unos segundos tras cada respuesta, permitiendo seguir hablando sin repetir la frase de activación.

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En cuanto al hardware, el Home Speaker incorpora sonido de 360 grados, micrófonos mejorados capaces de captar la voz incluso en ambientes ruidosos y la opción de emparejar dos altavoces para crear un sistema envolvente junto a Google TV Streamer.

Su diseño minimalista, con tejido 3D y un discreto anillo LED, busca adaptarse a cualquier espacio doméstico, ofreciendo no solo tecnología avanzada sino también una integración estética en el hogar.

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