Trágico accidente en Córdoba: un hombre murió tras el derrumbe del techo de una juguetería

Un hombre de 53 años murió tras el derrumbe de un techo en Córdoba

Un trágico hecho se registró durante la tarde de este sábado en la localidad cordobesa de Justiniano Posse tras la muerte de un trabajador que estaba sobre el techo de una juguetería cuando se derrumbó. La víctima fue hallada entre los escombros, mientras que la dueña del local resultó herida.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, todo ocurrió en un comercio que funcionaba con la venta de juguetes ubicado en la calle Güemes al 600. El hombre era un plomero de 53 años que estaba realizando trabajos sobre una estructura de chapa y cemento que cedió por completo.

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Tras el derrumbe, las autoridades llegaron al lugar y encontraron al hombre sin vida dentro de los escombros, mientras que la dueña del comercio, de 45 años, fue trasladada al hospital local para atender sus heridas.

Bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar para apuntalar las secciones que no colapsaron y evitar nuevos desprendimientos. En forma simultánea, intervinieron personal policial, RE Emergencias, Guardia Ciudadana y agentes de la Municipalidad de Justiniano Posse, quienes coordinaron las tareas de asistencia y contención en la zona del siniestro.

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La Fiscalía de Bell Ville tomó intervención en el caso y dispuso las medidas correspondientes. A su vez, Policía Judicial llevó a cabo las pericias necesarias en el lugar para determinar qué provocó el colapso de la estructura de chapa y cemento sobre la que trabajaba la víctima.

En otro hecho registrado también este sábado en la provincia, un trabajador de 30 años sufrió la amputación de su brazo derecho mientras desarrollaba sus tareas en un establecimiento ubicado en la zona rural de Rincón, departamento Río Segundo. Según se pudo conocer, el hombre habría quedado atrapado con una tolva, lo que provocó la pérdida del miembro.

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En otro hecho, un hombre murió en plena actividad deportiva

Tras el accidente, fue asistido y trasladado de urgencia al Hospital de Villa del Rosario, donde ingresó al área de cirugía para recibir atención médica especializada. Las autoridades correspondientes trabajan para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el episodio.

Más tarde, en la ciudad de Córdoba, un hombre de 52 años falleció luego de descompensarse mientras llevaba a cabo actividades deportivas en un complejo ubicado en el barrio Villa Esquiú. Una ambulancia lo trasladó de urgencia a un centro de salud, donde se constató que había ingresado sin signos vitales.

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La Justicia investiga las circunstancias del deceso para establecer las causas médicas que derivaron en el fallecimiento durante la práctica deportiva.

Murió un operario de una empresa de fibra óptica tras sufrir una descarga eléctrica mientras trabajaba

Un operario de 52 años murió el último miércoles tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaba tareas en un tendido de fibra óptica en el barrio Zepa, en la ciudad de Córdoba.

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El hecho se registró en avenida De la Semillería al 1800, donde personal de la Dirección Bomberos intervino tras el alerta por el incidente.

De acuerdo con la información de la Policía de Córdoba, el trabajador prestaba servicios para una empresa tercerizada y se encontraba en un sector próximo a cables de alta tensión al momento del accidente.

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Un servicio de emergencias que llegó al lugar constató el óbito. De acuerdo con la información preliminar difundida por la fuerza, el operario murió en el acto a raíz de la electrocución.

La Dirección de Bomberos desplegó efectivos en la zona para atender el siniestro. La Policía de Córdoba detalló que también se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes para establecer las circunstancias del hecho. La Justicia quedó a cargo de la investigación del accidente laboral fatal.

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Hasta el momento no trascendieron datos sobre la identidad del trabajador ni sobre la empresa para la que prestaba funciones. Las circunstancias de la electrocución permanecen bajo investigación, según precisó la Policía de Córdoba.