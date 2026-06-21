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El Salvador impulsa la cooperación global con su primer catálogo de ayuda internacional

La iniciativa, respaldada por Luxemburgo, reúne programas públicos para transferir conocimientos y fortalecer la colaboración con países de la región y el mundo

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Primer plano de múltiples manos de personas apiladas, sobre la bandera de El Salvador que muestra dos franjas azules, una blanca central y su escudo.
Autoridades de El Salvador presentó en San Salvador el Catálogo de Cooperación Sur-Sur y Triangular 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un acto celebrado en San Salvador, este viernes, autoridades de El Salvador presentaron el Catálogo de Cooperación Sur-Sur y Triangular 2026, consolidando al país como oferente de cooperación internacional y reafirmando su compromiso con una política exterior solidaria y orientada al desarrollo sostenible.

Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, este instrumento estratégico recoge una selección de buenas prácticas institucionales y experiencias exitosas que el país está dispuesto a compartir con naciones socias bajo esquemas de trabajo conjunto.

La iniciativa, impulsada por la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), representa un hito en la transformación del rol del país en el escenario global. De acuerdo con el Ministerio, El Salvador ha dejado de ser únicamente receptor de ayuda internacional para asumir una posición activa como oferente de asistencia técnica y conocimiento, lo que permite fortalecer alianzas regionales y globales.

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El catálogo presentado documenta 34 buenas prácticas lideradas por 19 instituciones públicas en áreas como niñez y juventud, adultos mayores, protección social, derechos humanos, identificación e identidad, salud, educación, seguridad alimentaria, capital humano y social, modernización, innovación, cultura, turismo, deporte, medio ambiente, economía, energías, trabajo y empleo.

La directora general de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), Karla de Palma; la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira; y el encargado de negocios del Gran Ducado de Luxemburgo, Charles Schmit, participaron en la presentación del Catálogo de Cooperación Sur-Sur y Triangular 2026. (Cortesía: Adriana Mira)
La directora general de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), Karla de Palma; la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira; y el encargado de negocios del Gran Ducado de Luxemburgo, Charles Schmit, participaron en la presentación del Catálogo de Cooperación Sur-Sur y Triangular 2026. (Cortesía: Adriana Mira)

Durante la ceremonia de lanzamiento, la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, destacó que la Cooperación Sur-Sur constituye una “evolución natural y prioritaria en la forma en que El Salvador se relaciona con el mundo”, ya que fomenta alianzas basadas en el respeto mutuo, la horizontalidad y la empatía.

Iniciamos una nueva etapa de colaboración estratégica con el lanzamiento de esta iniciativa, que apunta a elaborar soluciones, compartir conocimiento y fortalecer capacidades entre naciones”, afirmó la funcionaria, según transmitió el Ministerio de Relaciones Exteriores.

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Intercambio de buenas prácticas y respaldo internacional para la cooperación técnica

El catálogo digital busca facilitar el intercambio de experiencias validadas mediante criterios técnicos y estratégicos, con el objetivo de asegurar su pertinencia, replicabilidad y sostenibilidad. La directora general de la ESCO, Karla de Palma, precisó que la plataforma fue diseñada para compartir prácticas que han demostrado resultados positivos en la gestión pública salvadoreña y que pueden resultar útiles para otros países que enfrentan desafíos similares.

El proyecto cuenta con el respaldo del Gran Ducado de Luxemburgo, en el marco del programa de Apoyo a la Cooperación Sur-Sur y Triangular en El Salvador. El encargado de negocios de Luxemburgo concurrente para el país, Charles Schmit, sostuvo que este esfuerzo “permitirá visibilizar de manera estructurada las capacidades nacionales y facilitar nuevas oportunidades de intercambio con otros países”.

Charles Schmit, encargado de negocios luxemburgués, afirmó que esta iniciativa facilitará nuevas oportunidades de intercambio internacional. (Cortesía: Adriana Mira)
Charles Schmit, encargado de negocios luxemburgués, afirmó que esta iniciativa facilitará nuevas oportunidades de intercambio internacional. (Cortesía: Adriana Mira)

Schmit destacó que la herramienta también permitirá al Gobierno salvadoreño priorizar estratégicamente los proyectos de cooperación, tanto en su calidad de oferente como de receptor.

Al evento asistieron el representante residente de la Agencia Luxemburguesa de Cooperación para el Desarrollo (LuxDev) para América Central y el Caribe, Frank Wolff, así como titulares de diversas instituciones nacionales y miembros del cuerpo diplomático acreditado en el territorio salvadoreño. Según detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores, la participación de estos actores internacionales y nacionales refuerza la apuesta del país por una cooperación más integral y orientada a la generación de valor compartido.

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