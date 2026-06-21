El emotivo momento de Francisco Cerúndolo con su papá tras ganar Queen’s: “Es la primera vez que puede verme fuera de Argentina”

En el Día del Padre, el argentino le dedicó el triunfo más importante de su carrera a Alejandro, que después de 36 años sin volar viajó a Londres para estar en la final

Francisco Cerúndolo vive la hora más gloriosa de su carrera: se consagró en el ATP 500 de Queen’s al derrotar al estadounidense Tommy Paul en la final. En medio del festejo, tomó el micrófono y miró hacia uno de los palcos. Las cámaras enfocaron a Toto, su papá. Emocionado, el campeón hizo una dedicatoria muy especial.

“Quiero felicitarlo por volver a volar. Hoy es el Día del Padre en Argentina”, dijo Fran ante el público británico. La frase despertó una ovación inmediata. Detrás había una historia mucho más profunda que un simple viaje familiar.

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Alejandro Toto Cerúndolo, extenista, entrenador y una de las figuras fundamentales en la formación de Francisco y su hermano Juan Manuel, llevaba años sin subir a un avión debido a una fuerte fobia. A lo largo de la carrera de sus hijos, asistió a partidos en la Argentina o Sudamérica, pero nunca había estado en las competencias disputadas al otro lado del océano.

Esta vez, ante la posibilidad de que Francisco ganara el título más importante de su vida, decidió enfrentar ese temor. Junto a María Luz, la madre de Francisco, viajó a Londres para acompañar al actual número uno argentino. Y el desenlace no pudo haber sido más perfecto.

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Francisco Cerúndolo y una dedicatoria muy especial (Captura de video)

“Es la primera vez que mi papá toma un vuelo y puede verme jugar fuera de Argentina”, reveló Cerúndolo durante la ceremonia de premiación, todavía con la emoción a flor de piel.

La imagen de ambos fundidos en un abrazo después del último punto fue una de las postales más conmovedoras de la jornada. Mientras Francisco celebraba el mayor logro de su carrera profesional, Alejandro observaba desde la tribuna el resultado de años de esfuerzo compartido.

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La relación entre los Cerúndolo siempre estuvo atravesada por el tenis. Alejandro fue quien introdujo a sus hijos en el deporte y los acompañó durante gran parte de sus procesos formativos. Incluso hoy continúa siendo una referencia permanente dentro del entorno familiar.

No es la primera vez que el padre de Francisco queda ligado a una escena viral del circuito. En febrero del año pasado, durante el Argentina Open, protagonizó una divertida situación al intentar seguir simultáneamente los partidos de Francisco y Juan Manuel desde una misma tribuna, una muestra de una pasión que atraviesa a toda la familia.

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Entonces, Toto se ubicó en lo más alto de la tribuna del Court Central y repartió su atención. En ese mismo recinto, Francisco peleaba contra el ítaloargentino Luciano Darderi para cerrar el partido en dos sets. En la cancha de al lado, Juan Manuel combatía bola a bola contra Román Burruchaga. Alejandro los alentaba desde las alturas con un condimento extra: el doble triunfo los enfrentaría en octavos de final.

“¿Te podés callar?“, gritó de repente Francisco después de acertar una derecha post saque. El juez de silla, al ver la escena, no dudó en llamarle la atención por lo sucedido. ”Hablar de esa manera cuando el punto está en desarrollo sólo perjudica a ambos jugadores", planteó. “¡Es mi papá, es mi papá!“, se apuró por defenderlo Fran mientras se preparaba para el siguiente servicio.

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Esta vez, sin embargo, la historia tuvo un tono mucho más emotivo.

La emoción de Toto Cerúndolo en la platea (Captura de video)

“Los argentinos no tenemos los recursos de otros países e igual competimos al máximo nivel”

Cerúndolo también aprovechó el momento para reivindicar el esfuerzo que realizan los tenistas argentinos para competir en la elite mundial. “Argentina es un país fantástico. No tenemos los recursos que tienen otros países e igual competimos al máximo nivel. Estoy muy orgulloso”, expresó después de levantar el trofeo.

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Las palabras resumieron buena parte de su recorrido. Formado lejos de los grandes centros del tenis mundial, el porteño llegó a Londres acompañado por una nueva estructura técnica integrada por Nicolás Massú y Pablo Cuevas y terminó levantando el trofeo más importante de su carrera.

Pero entre todos los logros deportivos de la semana, hubo uno que ocupó un lugar especial. Por primera vez, su papá pudo cruzar un océano para verlo competir. Y justo en el Día del Padre, Francisco encontró la manera perfecta de agradecerle: regalándole el título más importante de su vida.

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Francisco Cerúndolo levanta el trofeo más importante de su vida (Crédito: REUTERS/Jaimi Joy)