Bárbara de Regil revive la pesadilla de los implantes usados: “Me quitó lo podrido”

Bárbara de Regil comparte en entrevista con Mara Patricia Castañeda las consecuencias de una cirugía de aumento de busto que, dice, cambió su forma de ver la vida. - (Facebook Bárbara de Regil)

Bárbara de Regil volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras compartir detalles de una experiencia que, según sus propias palabras, transformó por completo su forma de ver la vida. Durante una entrevista exclusiva con la periodista Mara Patricia Castañeda, la actriz habló sobre las consecuencias que enfrentó después de someterse a una cirugía de aumento de busto cuando era más joven.

La también creadora de contenido explicó que en aquella etapa tomó decisiones impulsadas por inseguridades personales. Con el paso del tiempo, esas elecciones derivaron en problemas médicos que requirieron múltiples procedimientos quirúrgicos. Su relato llamó la atención por la crudeza con la que describió algunos de los momentos más complicados que enfrentó.

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Lejos de enfocarse únicamente en las secuelas físicas, De Regil aseguró que aquella experiencia le dejó una enseñanza profunda sobre la importancia de la salud. Para ella, atravesar un proceso tan complejo cambió sus prioridades y modificó la manera en que enfrenta los problemas cotidianos.

El impactante relato que sorprendió a Mara Patricia Castañeda

La actriz afirma que se sometió a los implantes de busto por inseguridades personales y que después enfrenta problemas médicos que requieren múltiples cirugías. La actriz afirma que se sometió a los implantes de busto por inseguridades personales y que después enfrentó problemas médicos que requirieron múltiples cirugías. - (Faceboook Bárbara de Regil)

Durante la conversación, Bárbara de Regil recordó uno de los episodios más delicados derivados de las complicaciones médicas que sufrió. Al describir lo ocurrido, lanzó una declaración que dejó sin palabras a Mara Patricia Castañeda: “Me quitó el pezón. Podrido”.

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La actriz explicó que, tras la intervención estética, comenzaron a surgir diversas complicaciones. Según contó, descubrió que los implantes que le habían colocado no eran nuevos. “No, me pusieron implantes usados”, afirmó. Incluso relató que esa información salió a la luz cuando fue sometida a otro procedimiento médico. “Sí, porque tenía el código. Y cuando me los quitaron me dijeron: ‘Era de María’. Sí, el doctor me los puso usados, los cobró como nuevos”, expresó.

Las consecuencias, aseguró, fueron severas. “Después de eso se me infectó todo por dentro”, relató. También recordó que pasó largos periodos aislada debido a la sensibilidad extrema que presentaba en la piel. “Estuve mucho tiempo en mi casa encerrada porque no podía tocar la piel, porque era lumbre para mí”, comentó durante la entrevista.

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Las operaciones que enfrentó tras las complicaciones

De acuerdo con su testimonio, el problema inicial desencadenó una serie de procedimientos adicionales. Bárbara señaló que tuvo que regresar varias veces al quirófano para atender infecciones y otros daños provocados por la situación que atravesaba.

Uno de los momentos que más impactó durante la charla fue cuando recordó una visita médica motivada por el dolor constante que sentía. “Un día llegué al doctor y yo de que: ‘Es que me duele mucho’. Y el doctor agarró unas pinzas... Me quitó el pezón”, narró. La actriz aseguró que la zona afectada ya no tenía sensibilidad. “No me dolió, no sentí nada. Nada, nada. Estaba totalmente dormido todo”, agregó.

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Además, confesó que en algún momento consideró iniciar acciones legales contra el médico responsable. “Quise demandar al doctor”, dijo. Sin embargo, explicó que mientras atravesaba su proceso de recuperación se enteró de otra situación relacionada con el especialista. “Resultó que se le murió una paciente”, comentó durante la entrevista con Mara Patricia Castañeda.

La lección que asegura haber aprendido después de la crisis

Tras la crisis de salud, Bárbara de Regil afirma que ahora prioriza el bienestar y aconseja investigar a los profesionales antes de someterse a procedimientos estéticos. - (Foto: Instagram/@barbaraderegil)

Más allá de las intervenciones, las infecciones y las cicatrices, Bárbara de Regil aseguró que la experiencia modificó por completo su perspectiva. La actriz explicó que atravesar una crisis de salud le permitió valorar aspectos que antes daba por sentados.

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“Nos importa todo en la vida y le damos mucha importancia a tantas cosas hasta que te enfermas”, reflexionó. Para ella, los problemas cotidianos pierden relevancia cuando la salud se encuentra comprometida. “Cuando estás enfermo, ahí realmente hay un problema. La salud es lo más importante”, afirmó.

Años después de aquel episodio, Bárbara de Regil sostiene que la mayor enseñanza que obtuvo fue comprender el valor de mantenerse sana y priorizar su bienestar por encima de cualquier aspecto físico.

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