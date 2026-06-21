Irán respondió los dichos de Trump: “Tengan cuidado con sus declaraciones; nuestras fuerzas armadas están listas”

Mohammed Bagher Ghalibaf, portavoz del Parlamento iraní, forma parte de la delegación de su país en Suiza (URS FLUEELER/Pool via REUTERS)

El régimen de Irán advirtió este domingo que sus fuerzas armadas están listas para responder a cualquier amenaza de Estados Unidos tras las declaraciones realizadas más temprano por el presidente Donald Trump. La declaración se da en el marco de una ronda de conversaciones entre delegaciones de ambos países en Bürgenstock, Suiza, bajo mediación de Pakistán y Qatar, y en el contexto de una frágil tregua que busca poner fin al conflicto en Medio Oriente.

El jefe negociador iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó que “no tomamos en serio las amenazas de los estadounidenses” y sostuvo que “nuestras fuerzas armadas están listas para responder de otra manera”. El portavoz del Parlamento cuestionó la efectividad de las advertencias de Washington: “¿No piensan que si sus amenazas hubieran tenido algún resultado, no habrían llegado a la desesperación de hoy?”, remarcó, en un mensaje dirigido al gobierno estadounidense tras las recientes declaraciones de Trump.

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Las tensiones aumentaron luego de que Trump advirtiera en su red Truth Social que ordenaría nuevos ataques contra Irán si Teherán no impide que “sus agentes a sueldo en Líbano causen problemas”. Trump aseguró que, de persistir la inestabilidad en la región, “Estados Unidos volverá a atacar a Irán con mucha fuerza, igual que la semana pasada, pero aún más”. Además, en diálogo con la cadena Fox, el mandatario sostuvo que su país podría “tomar el control del estrecho de Ormuz en el futuro, si fuera necesario”, y sugirió que esa medida le permitiría a Washington quedarse con “el 20% del petróleo que transita por dicho estrecho”.

Trump amenazó con atacar a Irán si el régimen no detiene las hostilidades provocadas por Hezbollah en Líbano (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Estas amenazas se producen en paralelo al desarrollo de negociaciones directas entre Irán y Estados Unidos en Suiza. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien lidera la delegación de su país, declaró que se han registrado “grandes avances” en las últimas horas y manifestó su expectativa de conseguir “progresos adicionales en el tiempo previsto para las conversaciones”. Vance, acompañado por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y su homólogo de Catar, Mohamed bin Abdulrahmán, ambos en calidad de mediadores, subrayó el compromiso de la administración estadounidense con la paz regional: “La paz nunca es fácil, siempre requiere trabajo y disposición a ceder y recibir, pero el presidente de Estados Unidos está comprometido no solo con la paz con Irán, sino con la paz regional”.

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Las conversaciones entre Washington y Teherán se enmarcan en el memorando de entendimiento firmado el jueves anterior, que establece un periodo de 60 días de tregua destinado a alcanzar un acuerdo definitivo para poner fin a la guerra desatada por Israel y Estados Unidos en Medio Oriente. No obstante, según la agencia iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, el régimen advirtió que suspenderá cualquier negociación con Estados Unidos si Israel no retira sus tropas del sur del Líbano y no cesa las operaciones militares en ese territorio contra el grupo terrorista Hezbollah.

Tasnim añadió que, según fuentes gubernamentales, la República Islámica insiste en el cumplimiento del artículo 1 del memorando, que exige el cese de la guerra en todos los frentes —incluido el Líbano— y la garantía de la soberanía e integridad territorial libanesa.

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Israel interrumpió sus ataques en el Líbano desde el sábado por la tarde, tras el anuncio iraní de un nuevo cierre del estrecho de Ormuz como represalia por los bombardeos israelíes sobre suelo libanés. No obstante, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que las tropas de su país no se retirarán de la denominada “zona de seguridad” en el sur del Líbano y que el ejército israelí mantiene la libertad de acción en el área.

Irán y EEUU negocian en EEUU los aspectos "técnicos" del acuerdo firmado días atrás (REUTERS/Nathan Howard)

La delegación iraní en Suiza, encabezada por Mohammad Bagher Ghalibaf y el ministro de Exteriores Abás Araqchí, reiteró durante las conversaciones que el enfoque principal es verificar el cumplimiento del memorando por parte de Washington, en particular en lo que respecta al fin de la guerra en todos los frentes. Tanto Pakistán como Catar, en su rol de intermediarios, expresaron expectativas de que el proceso genere un documento “que promueva la paz, el progreso y la prosperidad mundial”, aunque advirtieron que las celebraciones deberán aguardar hasta la firma de un acuerdo definitivo.

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La situación en Oriente Medio continúa marcada por la incertidumbre y la tensión, mientras las partes buscan mantener abierto el canal diplomático y evitar una escalada militar de consecuencias imprevisibles.