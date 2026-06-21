Récords, emoción y multitud: más de 20.000 corredores participaron en la ultramaratón más antigua del mundo

La atleta Gerda Steyn celebra su victoria en el Comrades Marathon tras establecer un nuevo récord de recorrido con un tiempo de 5 horas, 44 minutos y 53 segundos (Instagram: Comrades Marathon)

La ultramaratón Comrades Marathon 2026 volvió a reunir a miles de atletas en las calles de Sudáfrica, reafirmando su estatus como la competencia más antigua y concurrida del mundo. Más de 20.000 corredores se congregaron en la ciudad de Durban para enfrentar el reto de cubrir cerca de 86 kilómetros hasta Pietermaritzburg.

La edición de este año, conocida como “up run” por su inclinación ascendente, exigió a los participantes superar un desnivel de 1.800 metros, con una meta situada de 650 metros por encima del punto de partida.

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Según detalló el periódico británico The Guardian, una multitud de seguidores se hizo presente a lo largo del recorrido, acompañando a los atletas con gritos de aliento y puestos de asistencia organizados por clubes de running locales.

Récords y protagonistas de la edición 2026

La ultramaratón de 86 kilómetros entre Durban y Pietermaritzburg ofreció un ambiente de fiesta con puestos de asistencia y aliento constante (Instagram: Comrades Marathon 2026)

El evento de este año tuvo como figura principal al atleta local George Kusche, quien se impuso en la categoría masculina y estableció un nuevo récord en el trayecto ascendente, al detener el cronómetro en 5 horas, 15 minutos y 56 segundos. De esta manera, mejoró en casi nueve minutos la marca que permanecía vigente desde 2008.

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En la rama femenina, la destacada corredora sudafricana Gerda Steyn alcanzó su quinto título absoluto y el tercero en la modalidad de ascenso, con un tiempo de 5 horas, 44 minutos y 53 segundos.

Estos resultados fueron confirmados por medios internacionales y especializados, que también resaltaron la presencia de atletas procedentes de distintas regiones de Sudáfrica y del exterior. Entre quienes llegaron a la meta, el porcentaje de finalistas llegó al 91%.

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Historias personales y diversidad en la línea de salida

A lo largo de la competencia, se multiplicaron las historias personales de superación. Para muchos, como William Seleka, correr significó mucho más que un desafío físico.

Seleka comenzó a entrenar en marzo de 2025, en medio de una crisis emocional tras la ruptura de su matrimonio. “Pensé que para seguir vivo, tenía que mantenerme ocupado”, relató mientras se preparaba para una jornada de entrenamiento en el barrio de Alexandra, en Johannesburgo, dos semanas antes de la competencia.

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Miles de corredores completaron el exigente “up run” con meta 650 metros más alta que la salida, en una edición marcada por marcas inéditas (Instagram: Comrades Marathon 2026)

Además del aspecto competitivo, la prueba se consolidó como un espacio de amplia diversidad social. Según informó el diario británico, participantes como William Seleka compartieron cómo el entrenamiento y la carrera representaron para ellos un proceso de superación personal.

La carrera, abierta oficialmente a mujeres y deportistas afrodescendientes desde 1975, se transformó en un símbolo de integración. A lo largo del trayecto, familias y grupos de amigos ofrecieron asistencia y respaldo a los corredores, mientras las tradicionales “buses” de ritmo, lideradas por experimentados pacers, guiaron a los participantes hacia la meta dentro del límite de 12 horas.

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El mayor aplauso del día se escuchó cuando Shahieda Thungo cruzó la meta junto a un grupo numeroso, apenas tres minutos antes del cierre oficial.

Próximos desafíos y proyección del centenario

La histórica ultramaratón sudafricana confirmó la carrera del domingo 13 de junio y mantiene la alternancia del trayecto entre Durban y Pietermaritzburg (Instagram: Comrades Marathon 2026)

La edición número 100 de la tradicional ultramaratón sudafricana ya tiene fecha confirmada: se disputará el domingo 13 de junio de 2027. La expectativa en torno al centenario impulsa tanto a participantes como a organizadores, que prevén una asistencia récord y una celebración a gran escala.

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Según anunciaron los responsables del evento, se preservará el esquema clásico, que alterna el sentido del trayecto entre Durban y Pietermaritzburg, tradición vigente desde 1921 salvo durante la Segunda Guerra Mundial y la crisis sanitaria global.

A lo largo de sus 99 realizaciones, la competencia trascendió el plano deportivo, convocando a personas de diversos perfiles y posicionándose como una referencia ineludible en el calendario internacional de fondo.

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De cara a 2027, el ambiente de entusiasmo crece entre los amantes del atletismo y quienes siguen la carrera desde distintos rincones del planeta. Las expectativas señalan que la próxima edición reforzará el carácter universal del evento, con una convocatoria inédita y un despliegue que promete marcar un hito en la historia de la resistencia física.