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Iván Cepeda | Elecciones 2026 en VIVO: Apertura de mesas y reporte de orden público en Colombia

El candidato de la izquierda enfoca sus propuestas en la defensa de los derechos humanos, el impulso a la paz y la justicia social. Promueve la continuidad de los acuerdos de paz, el combate a la corrupción y una mayor inclusión social, con especial atención a las víctimas del conflicto armado y a los sectores más vulnerables

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La posible Presidencia por parte de Iván Cepeda genera gran expectativa debido a la innegable continuidad de una política petrista en el Ejecutivo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La posible Presidencia por parte de Iván Cepeda genera gran expectativa debido a la innegable continuidad de una política petrista en el Ejecutivo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Este 21 de junio de 2026 se celebran en Colombia las elecciones de la segunda vuelta presidencial, en las que Iván Cepeda compite como el candidato más fuerte de la izquierda tras ganar la consulta interna del Pacto Histórico. Su protagonismo creció luego del proceso judicial contra Álvaro Uribe Vélez, consolidándolo como la principal figura de su coalición. En la primera vuelta, Cepeda obtuvo el segundo lugar con cerca del 41% de los votos.

Nacido en Bogotá en 1962, Cepeda es senador y defensor de derechos humanos, con una trayectoria marcada por el asesinato de su padre, el excongresista Manuel Cepeda Vargas, y el exilio tras denunciar vínculos entre políticos y paramilitares. Fundador del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, estudió filosofía en Bulgaria y derecho internacional humanitario en Francia. Desde 2010 ha ocupado cargos legislativos y participado en negociaciones de paz con las Farc, el ELN y el Clan del Golfo.

El proceso judicial que enfrentó a Álvaro Uribe Vélez con la justicia fue determinante para el crecimiento político de Cepeda. Actuó como víctima y testigo en ese caso, que culminó en una condena inicial al expresidente y le dio una exposición decisiva para representar al Pacto Histórico en la campaña presidencial de 2026.

05:39 hsHoy

Qué se vota hoy en Colombia: claves para entender la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026

El proceso electoral enfrenta a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda tras una primera ronda sin ganador absoluto. La jornada se realiza bajo un sistema de mayoría simple, con participación de ciudadanos dentro y fuera del territorio nacional, y busca que el resultado final se determine entre las dos opciones con mayor votación en la etapa inicial

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputarán el 21 de junio las elecciones presidenciales en una segunda vuelta - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputarán el 21 de junio las elecciones presidenciales en una segunda vuelta - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El día de hoy 21 de junio de 2026 se desarrolla en Colombia la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En esta jornada, la ciudadanía habilitada en el censo electoral elige al presidente y vicepresidente de la República para el periodo constitucional 2026-2030. El cargo será asumido en agosto de 2026, conforme al calendario institucional del país.

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Iván Cepeda: el candidato de izquierda que busca darle continuidad a las reformas del gobierno Petro

El congresista del Pacto Histórico y su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué, promueven el diálogo con los grupos armados y la inclusión rural

Esta es la trayectoria política de Iván Cepeda, candidato defensor del legado del gobierno de Gustavo Petro - crédito Reuters/Europa Press
Esta es la trayectoria política de Iván Cepeda, candidato defensor del legado del gobierno de Gustavo Petro - crédito Reuters/Europa Press

Iván Cepeda llegó a la campaña presidencial de 2026 como el candidato más competitivo de la izquierda colombiana después de ganar la consulta del Pacto Histórico, un ascenso que se aceleró con el caso judicial contra Álvaro Uribe Vélez y que lo dejó en la elección interna como figura dominante, aunque en la votación general terminó en segundo lugar con casi el 41% de los votos.

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