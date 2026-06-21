Iván Cepeda | Elecciones 2026 en VIVO: Apertura de mesas y reporte de orden público en Colombia

La posible Presidencia por parte de Iván Cepeda genera gran expectativa debido a la innegable continuidad de una política petrista en el Ejecutivo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Este 21 de junio de 2026 se celebran en Colombia las elecciones de la segunda vuelta presidencial, en las que Iván Cepeda compite como el candidato más fuerte de la izquierda tras ganar la consulta interna del Pacto Histórico. Su protagonismo creció luego del proceso judicial contra Álvaro Uribe Vélez, consolidándolo como la principal figura de su coalición. En la primera vuelta, Cepeda obtuvo el segundo lugar con cerca del 41% de los votos.

Nacido en Bogotá en 1962, Cepeda es senador y defensor de derechos humanos, con una trayectoria marcada por el asesinato de su padre, el excongresista Manuel Cepeda Vargas, y el exilio tras denunciar vínculos entre políticos y paramilitares. Fundador del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, estudió filosofía en Bulgaria y derecho internacional humanitario en Francia. Desde 2010 ha ocupado cargos legislativos y participado en negociaciones de paz con las Farc, el ELN y el Clan del Golfo.

El proceso judicial que enfrentó a Álvaro Uribe Vélez con la justicia fue determinante para el crecimiento político de Cepeda. Actuó como víctima y testigo en ese caso, que culminó en una condena inicial al expresidente y le dio una exposición decisiva para representar al Pacto Histórico en la campaña presidencial de 2026.