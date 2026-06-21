Iván Cepeda | Elecciones 2026 en VIVO: Apertura de mesas y reporte de orden público en Colombia

Este 21 de junio de 2026 se celebran en Colombia las elecciones de la segunda vuelta presidencial, en las que Iván Cepeda compite como el candidato más fuerte de la izquierda tras ganar la consulta interna del Pacto Histórico. Su protagonismo creció luego del proceso judicial contra Álvaro Uribe Vélez, consolidándolo como la principal figura de su coalición. En la primera vuelta, Cepeda obtuvo el segundo lugar con cerca del 41% de los votos.
Nacido en Bogotá en 1962, Cepeda es senador y defensor de derechos humanos, con una trayectoria marcada por el asesinato de su padre, el excongresista Manuel Cepeda Vargas, y el exilio tras denunciar vínculos entre políticos y paramilitares. Fundador del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, estudió filosofía en Bulgaria y derecho internacional humanitario en Francia. Desde 2010 ha ocupado cargos legislativos y participado en negociaciones de paz con las Farc, el ELN y el Clan del Golfo.
El proceso judicial que enfrentó a Álvaro Uribe Vélez con la justicia fue determinante para el crecimiento político de Cepeda. Actuó como víctima y testigo en ese caso, que culminó en una condena inicial al expresidente y le dio una exposición decisiva para representar al Pacto Histórico en la campaña presidencial de 2026.
El día de hoy 21 de junio de 2026 se desarrolla en Colombia la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En esta jornada, la ciudadanía habilitada en el censo electoral elige al presidente y vicepresidente de la República para el periodo constitucional 2026-2030. El cargo será asumido en agosto de 2026, conforme al calendario institucional del país.
Iván Cepeda llegó a la campaña presidencial de 2026 como el candidato más competitivo de la izquierda colombiana después de ganar la consulta del Pacto Histórico, un ascenso que se aceleró con el caso judicial contra Álvaro Uribe Vélez y que lo dejó en la elección interna como figura dominante, aunque en la votación general terminó en segundo lugar con casi el 41% de los votos.