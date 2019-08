"Bienvenida, pensé que estaba en el sur", le dijo Marcelo Tinelli al verla ingresar al piso de ShowMatch, por El Trece. Entonces, Brédice se detuvo a saludar a los chicos presentes en el estudio y comentó: "La nena ya me mintió, me dijo que me votó. Hoy vine con una camiseta que dice 'chorra', pero estoy contenta. ¿Sabés por que? Me compré los glaciares".