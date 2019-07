"Me gusta este grupo porque optimizan el no recurso, porque Leticia no baila, pero buscan por otro lado y me parece que van por buen camino. Me parece que la diversión, la caracterización están muy bien logrados, me parece que está bien, se ve que hay mucho trabajo. Fernando acompaña muy bien, lo disfracen de lo que lo disfracen responde, y esto tiene un valor impresionante. Así que de todo lo que vi en este certamen de ustedes es lo mejor, voy a subir mi límite para premiarlos", los halagó Marcelo Polino, quien coincidió con el puntaje de Pampita y De Brito.