En ese sentido, dijo que lucha "día a día" para poder ver a sus hijos porque siente que se está "perdiendo una parte de la vida de ellos que no va a volver atrás", como actos del colegio, sus partidos de fútbol y sus cumpleaños. Si bien aseguró estar "bloqueado de los teléfonos" de los chicos, cuando los ve siente como si nada hubiese ocurrido: "Entre nosotros hay un ambiente que está bueno y es saludable, como si no hubiese pasado el tiempo. Yo soy grande y sufro (no verlos seguido), me imagino que ellos también. Pero quizás, en algún momento, esto cambie".