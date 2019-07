"Me da vergüenza. Me parece que me tengo que ir porque cada vez que falto un año me reciben así. Tengo que hacer un año sí un año no, para que me extrañen y me reciban así. Yo también los extraño mucho, de verdad. Cuando uno viaja mucho y va a países lejanos que no te conoce nadie… Me siento como una hormiga voladora. Digo: '¡Qué raro!' y Mecha me dice: 'Mamá, no te saludó a vos'. Porque yo saludó… Estás en la China, por ejemplo, y Mecha siempre me dice: 'Mamá no te saludó a vos, me hacés pasar vergüenza, el tipo estaba hablando con otro y vos saludando'. Yo me acostumbré a saludar a todo el mundo y me encanta y agradezco el amor, el afecto y la fidelidad durante tanto tiempo", dijo Susana apenas abrió su programa.