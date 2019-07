¿Cuál fue el episodio en el que Susana dijo "se acabó"? "Te juro por Dios que no me acuerdo. Pienso y le doy vueltas, pero no logro darme cuenta. ¡Seguro me habrá metido algún cuerno! No sé. Sólo recuerdo que dije "¡Basta!" y me sentí muy valiente. Había que enfrentarlo, porque reaccionaba pésimo. Pero lo tomó más o menos bien. Luchó para volver tres o cuatro veces, hasta que desistió. Y chau".