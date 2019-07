"No estaban cómodos con el formato, decir estrellas, qué se yo, no sé. Politti lo defendió mucho el formato, creo que el que no se sentía muy cómodo era Fabián, él se siente más cómodo con cosas de noticias, de todos los días, yo laburé con él en el noticiero y la verdad que me llevaba fantástico, y ahora creo que en el programa que está a la noche se siente cómodo", concluyó.