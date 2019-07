"Él estaba internado en Malvins y cuando llegó el cumpleaños de Valentina (hija de Maxi) fue a su casa y llegaron a un acuerdo que él iba a ir una vez por semana en una ambulancia que lo iba a venir a buscar y llevar, eso se produjo durante tres meses. Después sufre un problema en la rodilla, lo consulta con sus médicos y le dicen que no se traslade porque le iba a afectar, fueron dos semanas. A la tercera o cuarta semana pide la ambulancia y la encargada de ese sector le dice que decidieron no mandarle el transporte porque había mucha demanda y que lo necesitaban. No como dicen que Maxi no quiso ir", agregó en diálogo con Confrontados.