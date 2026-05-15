Aura Cristina Geithner y una escena de pasión que se salió de las manos: “Con mi marido”

La actriz venezolana recordó una apasionada escena entre la colombomexicana y Yul Bürkle en la telenovela emitida en 2001 - crédito Dime La Neta/Instagram

Aura Cristina Geithner se ganó un lugar en la televisión latinoamericana gracias a ser una de las responsables de definir el arquetipo de la “villana de telenovela”. Desde sus inicios en el medio en los 90, la actriz y cantante colombo-mexicana destacó por sus papeles antagonistas, así como por su sensualidad, siendo a menudo determinante para que las cifras de rating de las producciones en las que participaba se dispararan.

Sus apariciones protagónicas en Sangre de lobos o La potra Zaina la consolidaron en Colombia, pero fue al momento de dar el salto al exterior donde su rol de villana brilló como nunca. Gata salvaje, Luna, la heredera, Las profesionales, a su servicio y Secreto de amor fueron algunas de las apariciones más destacadas de Geithner desde esa faceta.

PUBLICIDAD

La última de las mencionadas se estrenó en 2001 en Venevisión y fue grabada entre Miami y Caracas. Contó con un elenco internacional encabezado por Scarlet Ortiz, Jorge Aravena, Aura Cristina Geithner y Astrid Gruber. La historia giró en torno a María Clara —personaje interpretado por Ortiz— y abordó temas de amor, traición y nuevas oportunidades.

Una escena de Aura Cristina Geithner en 'Secreto de amor' en 2001 volvió a ser noticia debido a las revelaciones de su compañera de elenco, la venezolana Scarlet Ortiz - crédito @crissgeithner/Instagram

Justamente fue Scarlet Ortiz quien sorprendió en las redes sociales cuando se difundió un fragmento de su charla con el pódcast Dime La Neta, donde relató con humor y honestidad cómo vivió a la distancia una escena particularmente intensa en la que aparecieron Aura Cristina Geithner y el esposo de Ortiz, Yul Bürkle, que protagonizó varias escenas de pasión junto a la colombomexicana en la producción.

PUBLICIDAD

Según relató Ortiz, la situación surgió al ver un episodio en particular junto a Bürkle, que contaba con una de dichas escenas. “Ellos tenían una escena en una piscina, y estábamos viendo el episodio, así los dos juntitos”, recordó Ortiz.

Al observar una escena de beso entre Aravena y Geithner, la actriz se sorprendió por la intensidad mostrada, pues se percató de que la actriz le dio un beso con lengua a Bürkle, hecho que le tomó por sorpresa y por el que le pidió explicaciones a su pareja.

PUBLICIDAD

La apasionada escena entre ambos actores en la producción de 2001, no tardó en ser objeto de búsqueda y de reacciones encendidas en redes sociales - crédito Venevision

“Lo veo y le digo: ‘¿Y eso? Ella te metió la lengua’“, recordó. Ortiz explicó que durante su formación como actriz le enseñaron que los besos en televisión se limitaban al uso de labios y no tenía por qué usarse la lengua. “Y él se puso todo nervioso, y dijo ‘no, jajajaja”, relató la protagonista entre risas, admitiendo que le causaba cierta gracia lo ocurrido.

Al día siguiente, Ortiz decidió abordar directamente a Geithner en el set de grabación por lo ocurrido. “Entro al salón de maquillaje y digo: ‘Aura, ¿cómo estás, mi amor? ¡Le metiste la lengua a mi marido!’”, contó.

PUBLICIDAD

La actriz venezolana describió la reacción inicial de Aura Cristina como una de sorpresa, al punto de que “quería desaparecer”. Sin embargo, admitió quedar igualmente sorprendida por la respuesta que le dio sobre la escena con Bürkle. “Ella me miró, se ríe y me dice: ‘Ay, no, Scarlet, esto es un truco para que la gente crea’. Y yo: ‘Ay, ¡te quedó muy bueno el truco!’”, señaló entre risas.

Ortiz subrayó que pese a lo que pudo haber resultado en un asunto conflictivo, no terminó siendo así, dejando claro que había un ambiente de camaradería en el elenco. “La quiero mucho. Porque ella es muy chévere”, manifestó.

PUBLICIDAD

De inmediato las redes sociales reaccionaron a esta historia e hicieron que se difundiera la mencionada escena, emitida en televisión 25 años atrás. Cabe señalar que el propio Bürkle fue interrogado sobre su escena con Geithner en otra charla en la que estuvo acompañado y respondió con cierta dosis de picardía: “Yo jamás he sentido nada cuando estoy haciendo escenas de sexo, de amor o de besos. El personaje sí”, afirmó, provocando las risas de Scarlet.