Calor en CDMX el 15 de mayo: qué alcaldías registrarán hasta 32 grados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Regresa el calor a la Ciudad de México, luego de días con intensas lluvias que provocaron inundaciones en algunos puntos de la capital, las autoridades advirtieron a la población por el pronóstico que se tiene para el viernes 15 de mayo por el alza en el termómetro, lo que generó la activación de los protocolos de prevención.

Por medio de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México se emitió una alerta amarilla por altas temperaturas para siete alcaldías de la capital. De acuerdo con el aviso, se prevé que este 15 de mayo de 2026 se alcancen temperaturas de hasta 32 grados Celsius como máximas en el pronóstico.

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Fue la tarde de este jueves 14 de mayo que se emitió la recomendación a la población, en especial para las actividades vespertinas pues es cuando se espera mayor índice de rayos UV así como temperaturas extremas.

¿Qué alcaldías activaron alerta amarilla por altas temperaturas en la CDMX?

Protección Civil de la Ciudad de México emitió la primera alerta amarilla por altas temperaturas de este 2026. Crédito: Cuartoscuro.

Según con el pronóstico, entre las 13:00 hrs y las 18:00 horas del viernes, se prevé que los termómetros registren valores de entre 30°C y 32 °C en alcaldías como: Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza.

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La dependencia recomendó a la población utilizar bloqueador solar incluso durante los días nublados, vestir ropa de colores claros, portar gafas de sol, sombrero o gorra, y buscar permanecer en lugares frescos para evitar golpes de calor. Además, aconseja no consumir alimentos en la vía pública, ya que las altas temperaturas favorecen la descomposición rápida de los productos.

En caso de emergencia, las autoridades pusieron a disposición los números 911 y 55-5683-2222 para brindar atención y orientación.

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Estas son las alcaldías que esperan altas temperaturas para el 15 de mayo:

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Venustiano Carranza

El Gobierno de la Ciudad de México emite una alerta amarilla por temperaturas elevadas en varias alcaldías, con recomendaciones para la ciudadanía. (X @SGIRPC_CDMX)

La Ciudad de México enfrenta altas temperaturas en la segunda semana de mayo, lo que ha llevado a las autoridades a emitir una serie de recomendaciones para evitar riesgos a la salud.

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La SGIRPC advirtió que los horarios de mayor radiación solar son entre las 11:00 hrs y las 16:00 horas. En ese periodo, recomienda evitar actividades al aire libre y permanecer en espacios frescos y ventilados. Para prevenir golpes de calor, la autoridad señala que es fundamental aplicar bloqueador solar, vestir ropa ligera de colores claros y utilizar sombrero, gorra o sombrilla.

Entre las medidas preventivas, la dependencia resalta que se debe consumir agua con frecuencia. Según el aviso especial publicado este 5 de mayo, el consumo sugerido es de al menos dos litros diarios para evitar la deshidratación. También pide no permanecer en vehículos cerrados y vigilar especialmente a menores, personas adultas mayores y quienes viven con enfermedades crónicas.

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