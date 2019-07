"¿Un paciente puede decir: 'Yo me quiero ir', y los médicos no tienen más remedio?", lo consultó Marcelo Longobardi. "Sí, por supuesto. No lo podés retener -lamentó Cormillot, quien explicó que desde ese momento se dispuso un tratamiento ambulatorio-. Pese a que tenía la ambulancia a disposición (para ir al centro), faltó a muchas de las consultas. Faltaba, faltaba… Y un día se le dejó de mandar la ambulancia. Se le dijo que seguía teniendo a su disposición el tratamiento, pero que viniera con la ambulancia de su Municipio". Y agregó: "No lo puedo ir a buscar (a Maxi) a la casa. Ayudo a los que puedo, a los que quieren tratarse".