Colombia

Pico y placa regional para ingresar a Bogotá el 18 de mayo: regreso durante el puente festivo tendrá restricción vehicular escalonada

Durante el Plan éxodo del 15 de mayo, regirán medidas especiales para particulares y taxis que circulen dentro de la ciudad, con horarios limitados según el número de la placa

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La multa por infringir las restricciones durante el día festivo asciende a $604.100, según las autoridades - crédito Alcaldía de Bogotá
La medida de pico y placa afectará a todos los vehículos particulares que ingresen a Bogotá por los principales corredores viales - crédito Alcaldía de Bogotá

Bogotá se prepara para celebrar el puente festivo del 18 de mayo de 2026, fecha en la que se conmemora el Día de la Ascensión, una de las celebraciones religiosas más relevantes del calendario cristiano.

Ante el alto flujo vehicular esperado por el retorno de quienes saldrán de la capital, la Secretaría Distrital de Movilidad pondrá en ejecución la medida del Pico y placa regional para el ingreso a Bogotá, con el fin de garantizar un tránsito más fluido y seguro en los principales corredores viales de acceso.

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¿Cómo funcionará el Pico y placa regional el 18 de mayo?

El pico y placa regional operará de manera escalonada el lunes festivo, afectando a todos los vehículos particulares que deseen ingresar a la ciudad por las principales entradas. Entre las 12:00 p. m. y las 4:00 p. m., solo podrán ingresar los automóviles con placa terminada en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

🚗12 m. a 4 p.m. ingresan placas pares. 🛻4 p.m. a 8 p.m. ingresan placas impares - crédito @ClaudiaDiazAco1 / X
Bogotá implementará pico y placa regional el lunes 18 de mayo de 2026 para regular el ingreso vehicular tras el puente festivo - crédito @ClaudiaDiazAco1 / X

Posteriormente, de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., el ingreso estará habilitado únicamente para vehículos con placa terminada en número impar (1, 3, 5, 7 y 9). Antes del mediodía y después de las 8:00 p. m., el ingreso será libre para todos los vehículos, sin restricción.

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De acuerdo con las autoridades, la medida busca descongestionar las vías y reducir los tiempos de espera durante el retorno masivo a la capital. Es crucial que los conductores planifiquen su viaje y presten atención al horario correspondiente a la terminación de su placa, para evitar sanciones y contratiempos a la entrada de Bogotá.

Corredores viales donde aplica el pico y placa regional

La restricción se implementará en los nueve principales corredores viales de ingreso a Bogotá. Los residentes y visitantes de las zonas aledañas a estos corredores deben programar sus recorridos según el número de placa de su vehículo. A continuación, la lista de las vías donde rige la medida:

Más de 3 millones de vehículos circularon por las principales vías nacionales durante el puente festivo, según el balance oficial - crédito Ministerio de Transporte
Las restricciones del pico y placa regional aplican en nueve corredores principales, como Autopista Norte, Sur, Calle 13 y Calle 80 - crédito Ministerio de Transporte

  • Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte del sistema TransMilenio, sentido norte-sur.
  • Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá, sentido sur-norte.
  • Avenida Centenario (calle 13): desde el Río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86), sentido occidente-oriente.
  • Calle 80: desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 de TransMilenio, sentido occidente-oriente.
  • Carrera Séptima: desde la calle 245 hasta la calle 183, sentido norte-sur.
  • Avenida Boyacá - vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano, sentido sur-norte.
  • Vía Suba - Cota: desde el Río Bogotá hasta la avenida calle 170, sentido norte-sur.
  • Vía a La Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera Séptima, sentido oriente-occidente.
  • Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar, sentido oriente-occidente.

La medida aplica para todos los ciudadanos que circulen por estos corredores principales, por lo que se recomienda consultar la herramienta interactiva de la Secretaría Distrital de Movilidad para verificar detalles y actualizaciones sobre los tramos específicos.

Recomendaciones para un retorno seguro

Para evitar contratiempos y sanciones, es fundamental que los viajeros revisen la vigencia del Soat, la revisión técnico-mecánica y el kit de carretera antes de iniciar el retorno. Se aconseja descansar adecuadamente para prevenir microsueños, conducir sin los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas, y respetar siempre los límites de velocidad, especialmente en condiciones de lluvia o baja visibilidad.

Habrá restricciones según el último número de placa - crédito Secretaría de Movilidad
La Secretaría de Movilidad recomienda revisar Soat, revisión técnico-mecánica y kit de carretera antes de iniciar el retorno a Bogotá - crédito Secretaría de Movilidad

El pico y placa regional no aplica a vehículos eléctricos e híbridos, pero sí afecta a todos los particulares convencionales, y el permiso de Pico y placa solidario no exime de la restricción regional. Incumplir la medida puede acarrear una multa económica por infracción C.14, así como la inmovilización del vehículo.

Plan éxodo: restricciones para salir de la ciudad el viernes 15 de mayo

Durante la implementación del Plan éxodo el viernes 15 de mayo, también aplican medidas especiales para vehículos particulares y taxis que circulan dentro de Bogotá. Los particulares con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán circular de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.

Para taxis, la circulación está permitida para placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0, de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. Luego de este horario podrán transitar todos los vehículos.

La Secretaría Distrital de Movilidad recuerda que la infracción a la restricción de pico y placa regional puede acarrear una multa de $633.200 pesos (Código C.14: Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas) y la inmovilización del vehículo, conforme a la Ley 769 de 2002.

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