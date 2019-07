Jorge Rial no estuvo presente este jueves en Intrusos y en su lugar Adrián Pallares se hizo cargo de la conducción del envío. "Los médicos me dieron un par de días de descanso, estoy sobrepasado y estresado. El tema de Morena me tiene muy mal y por eso no fui hoy al canal", explicó el conductor del programa de espectáculos de América a Teleshow.