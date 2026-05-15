Colombia

Revelan video de Yulixa Toloza, la mujer que desapareció tras hacerse un procedimiento estético en Bogotá: se ve desorientada

La ciudadana de 52 años acudió al centro de estética Beauty Láser para hacerse una lipólisis láser con sedación. El lugar opera de manera ilegal

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habría presentado complicaciones de salud tras el procedimiento estético al que se sometió - crédito @LaDoctoraIsa/X

En redes sociales y medios de comunicación fue divulgado un video que muestra a la ciudadana Yulixa Toloza, de 52 años, tras someterse a una lipólisis láser con sedación en la clínica estética Beauty Láser. El sitio, que es objeto de investigación, está ubicado en el sector de Venecia, en la localidad de Tunjuelito (Bogotá).

La mujer acudió al centro de estética junto con su amiga Amalia Pardo, que la acompañó para que se realizara la lipólisis. De acuerdo con el relato de la allegada, cuando concluyó el procedimiento, se percató de que su amiga no se encontraba bien.

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Yo la vi muy mal. Ella hablaba cosas que no tenían sentido, no podía casi pronunciar palabras y miraba como a la nada (...). La bajaron al segundo piso cargada de hombros y pies porque ni siquiera caminaba”, explicó a los medios de comunicación.

Yulixa Consuelo Tolosa, de 52 años, es buscada por las autoridades tras ingresar a un centro estético en el barrio Venecia, sur de Bogotá, para un procedimiento de lipólisis láser - crédito Yulixa Tolosa/Facebook
El personal del centro de estética aseguró que Yulixa Consuelo Toloza, de 52 años, dejó el sitio de manera voluntaria, aunque no estaba en condiciones para hacerlo - crédito Yulixa Toloza/Facebook

El personal que atendió a Toloza le informó que debía llevarle ropa limpia. Así lo hizo y, cuando regresó con las prendas, la paciente ya no estaba. Al indagar sobre su paradero, le dijeron que se había ido, explicación que calificó como “absurda”, teniendo en cuenta el estado en el que se encontraba su amiga.

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La grabación difundida en redes y en la prensa muestra cómo se encontraba la ciudadana al término de la intervención. Se le ve desorientada, somnolienta, con dificultad para respirar y no atendía a las indicaciones que recibía.

Respire bien, respire normal, Yulixa, respire normal. Acuéstese”, le indicó una mujer, que sería la misma Amalia Pardo, a la paciente, mientras un hombre, que sería el enfermero del sitio, intentaba sostenerla y darle alimentación.

Un cirujano realiza una lipotransferencia a una paciente en una camilla en una sala oscura y deteriorada, con equipo médico y residuos orgánicos visibles.
Yulixa Toloza habría presentado complicaciones de salud tras el procedimiento al que se sometió - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

Justamente, en diálogo con los medios de comunicación, la amiga de Toloza contó que, con el fin de lograr que reaccionara, decidió comprar un tinto y un caldo, esperando que con la comida su estado de salud se estabilizara y se sintiera mucho mejor. “La paladeamos para que se pudiera mejorar (...). Luego se le iba el aire, me decía que le dolía mucho la espalda y empezaba a respirar muy mal”, detalló.

Mientras tanto, el hombre que la acompañaba le insistió en que debía llevarla a su casa, asegurando que con el paso del tiempo se sentiría mejor. Pero ella se negó, argumentando que no había manera de trasladarla en el estado en el que se encontraba.

Su amiga no mejoró, pero se quedó dormida. Fue en ese momento cuando salió a buscar ropa limpia para ella, porque, al parecer, no tenía control de sus esfínteres y orinó las prendas que tenía puestas. Al volver, no la encontró y, desde entonces, no sabe dónde está.

El informativo citado descubrió que la dueña de Beauty Láser es una mujer de nacionalidad venezolana identificada como María Fernanda Delgado Hernández, de 30 años. La empresa que lidera no cumple con los requisitos de ley para operar. Así lo explicó el secretario Distrital de Salud, Gerson Orlando Bermont:

La Secretaría de Salud informó que se activaron todas las acciones de inspección, vigilancia y control frente al caso de la ciudadana - crédito @SectorSalud/X

“Tras las verificaciones adelantadas por nuestros equipos técnicos, se evidenció que el lugar donde presuntamente se realizó el procedimiento no cuenta con autorización para prestar este tipo de servicios ni cuenta con concepto sanitario, por lo que estaría operando de manera ilegal”, detalló.

De acuerdo con el funcionario, la entidad está trabajando de la mano con las autoridades competentes que están investigando el caso. Asimismo, recalcó a los ciudadanos que, cuando se pretende someterse a un procedimiento estético, es necesario verificar que el lugar que ofrece esos servicios esté autorizado y cuente con toda la documentación sanitaria exigida para operar. De lo contrario, se corre el riesgo de sufrir afectaciones graves de salud e incluso de morir por mala praxis.

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Yulixa TolozaMujer desaparecida en BogotáProcedimientos estéticosBeauty LáserColombia-Noticias

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