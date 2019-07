"Después de que blanqueé, a los poquitos días, nunca más me molestaron, nunca más hubo paparazzis en la puerta de mi casa, pude estar como una persona absolutamente normal -aseguró-. Había intentado con otras relaciones que sea de otra manera: verme a escondidas, iba a restaurantes a barrios lejanos de capital, no podía salir a bailar ni ir a un show, ni al teatro, porque alguien me iba a sacar una foto. Mantenía ese secreto durante meses hasta estar segura. Pero estar encerrada te juega en contra en la pareja porque no te conocés en lo cotidiano".