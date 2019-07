"La verdad que últimamente ya siento que es como una provocación. Sinceramente, cuando empecé con él no era tan insistente en los llamados. A mí todo el mundo me dice que ella se maneja así, yo lo que digo es que me parece que si se maneja así realmente elijo que con mi pareja no sea así. Si lo entiende buenísimo y si no lo entiende me parece que no sería auténtica", concluyó Cinthia, quien dijo que a su novio Luciana siempre le daba likes en las fotos donde estaba solo y luciendo su físico, pero que no reaccionaba ante las publicaciones donde aparecía junto a ella.