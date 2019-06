Graciela acababa de salir de una relación tormentosa, con dos hijos. Y se empezaron a ver después de que ella le pidiera anotar a un sobrino suyo en la Marina: "Da la casualidad que tiene un sobrino que fue del Chaco -ella también es chaqueña- a Mar del Plata, y quería ser soldado voluntario. Entonces ella fue a averiguar y justo me encontró ahí, porque no sabía dónde trabajaba yo. Y ahí empezó. No había vacante en ese momento para el sobrino. Pero un día apareció la vacante, yo tenía su teléfono y le mandé un mensaje que decía: 'Se abrieron las vacantes para tu sobrino'. Y me contestó: 'Qué lindos ojos tenés'".