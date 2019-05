La reacción no ha impedido que los fans premien a Game of Thrones con los mejores shares de la historia. Tres de los cinco capítulos de esta temporada batieron récords, incluyendo "The Bells", el domingo, que logró 18.4 millones de espectadores, según HBO. Entertainment Weekly informó que la serie tiene una audiencia promedio de 43 millones de seguidores por episodio esta temporada, teniendo en cuenta la reproducción, transmisión y repetición de las grabaciones, un aumento semanal de 10 millones con respecto a la temporada anterior.