Al igual que la escena de Matrix en la que Neo aprende todas las artes marciales habidas y por haber en tan solo unas horas, trataré de explicar lo máximo que pueda, en la menor cantidad de palabras que pueda, el mundo creado por George R. R. Martin tal como lo han adaptado David Benioff y Dan Weiss para HBO. Esto es clave: en el universo de Martin hay varias enciclopedias (sí, varias) que complementan los libros centrales de la eventual heptalogía de Canción de hielo y fuego y las novelas relacionadas. No se le puede hacer justicia a toda esa información en un espacio corto porque no estamos en la matrix (¿o sí?) y la serie tampoco ha integrado toooda esa historia (la está guardando para las precuelas). Además, la adaptación televisiva se ha focalizado en muchos menos personajes en esta última temporada; no es requisito saber de tantos de ellos antes de este domingo.