Nicolás Petro se despachó contra la fiscal Lucy Laborde y la señaló de querer destruir a su familia: “Miserables”

Nicolás Petro aseguró que la Fiscalía intentó utilizarlo como arma política contra su padre, el presidente Petro - crédito Colprensa

Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, publicó en su cuenta de X una crítica dirigida a la fiscal Lucy Marcela Laborde Betancourt, que está al frente de la investigación penal que se surte en su contra por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con el procesado y exdiputado de la Asamblea Departamental del Atlántico, el ente acusador adoptó una posición contraria a la ley que afecta a su familia. Afirmó que la fiscal Laborde ha centrado sus esfuerzos en “destruir” a su esposa, Laura Ojeda –que afronta un proceso penal por presunta violación de datos personales–, y a su bebé.

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Advirtió que esto sería un acto de represalia por no haber sido útil para la Fiscalía en cuanto a la revelación de información que pudiera vincular penalmente al primer mandatario en sus actividades ilícitas.

“Como yo no decidí convertirme en un arma contra mi Padre, la Fiscalía decidió destruir a Laura y a mi bebé de dos años. Han violentado los derechos de un bebé de dos años. Miserables. Como la Fiscal Lucy Laborde no ha podido conmigo ahora va por Laura”, aseveró.

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Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Petro, aseguró que la Fiscalía intentó destruirlo y afectar a su familia - crédito @nicolaspetroB/X

Petro Burgos es investigado por un incremento injustificado de su patrimonio. Presuntamente, recibió dinero de Samuel Santander Lopesierra, conocido como “El hombre Marlboro”; de Alfonso del Cristo “El Turco” Hilsaca Elajdue, del político Máximo José Noriega Rodríguez y de empresarios de Cúcuta y Villavicencio.

En su momento, el exdiputado afirmó que parte de los recursos que recibió y no reportó ingresaron a la campaña del presidente Petro. Sin embargo, posteriormente se retractó de todo lo que dijo y aseguró haber sido presionado para declarar en contra del jefe de Estado. De ahí que afirme que la Fiscalía intentó utilizarlo como “arma política” contra su papá.

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Las presuntas violaciones contra la familia de Nicolás Petro

Por otro lado, Petro Burgos ha estado denunciando presuntas violaciones por parte de la fiscal Lucy Laborde contra su esposa y su bebé. Sus aseveraciones se basan en la solicitud que hizo el ente acusador de que sea arrestado por no asistir presencialmente a las audiencias.

La fiscal Lucy Laborde solicitó el arresto de Nicolás Petro por no asistir presencialmente a las audiencias - crédito captura pantalla audiencia/Rama Judicial

Para sustentar esa postura, en una diligencia, la fiscal Laborde expuso fotografías que demuestran que el investigado y su familia estuvieron de vacaciones en Santa Marta y Cartagena, pese a que había asegurado que no podía hacer desplazamientos.

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Para Petro Burgos, la divulgación de esas fotos supone una persecución, sobre todo, porque en ellas aparece su bebé. “Nunca vi a la Fiscalía pedir arresto contra Uribe o cualquier otro procesado por hacer audiencias virtuales. Todas las audiencias se han realizado sean presenciales o virtuales. Que nivel de persecución, y en plena audiencia la Fiscal Laborde publica fotos de mi bebé”, señaló el procesado en su cuenta de X.

Nicolás Petro Burgos aseguró que está siendo víctima de una persecución por parte de la fiscal Lucy Laborde - crédito @nicolaspetroB/X

En otra publicación que hizo en la red social, recordó que ha asistido a todas las audiencias que se han realizado, tanto presenciales como virtuales. Sin embargo, la Fiscalía insiste en que debe estar presente en los recintos donde se adelantan las diligencias a las que es citado.

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Además, responsabilizó a la fiscal Laborde de cualquier cosa que pueda pasarle a su familia tras haber expuesto las imágenes de sus vacaciones. “Si algo me llega a pasar a mí a Laura y a mí bebé, responsabilizo directamente a la fiscal Laborde”, indicó.

Nicolás Petro Burgos responsabilizó a la fiscal Lucy Laborde de cualquier cosa que le llegue a pasar a su familia - crédito @nicolaspetroB/X

El presidente Gustavo Petro se unió a las críticas contra la fiscal delegada, afirmando que está adoptando las mismas actitudes del fiscal Mario Burgos, que en su momento tuvo el caso de Petro Burgos.

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“Ahora la fiscal heredera de Burgos no solo quiere poner preso a mi hijo, exhibe a mi nieto, menor de edad, y quiere poner presa a su madre”, aseveró el primer mandatario.

Gustavo Petro insistió en que existe una intención de afectar su proyecto político y a su familia mediante decisiones judiciales - crédito @petrogustavo/X