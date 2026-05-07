Colombia enfrenta una caída histórica en la inversión y está en desventaja frente otras economías latinoamericanas: crece el riesgo para el país

El informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana revela una caída significativa en la inversión en Colombia frente a Chile y Perú - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante buena parte de la última década, Colombia logró mantenerse cerca de las economías más sólidas de la región en materia de inversión. Hoy el panorama es distinto. Un informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana mostró que el país no solo perdió terreno frente a vecinos como Chile y Perú, sino que además enfrenta un escenario más complejo para conseguir financiación en los mercados internacionales.

La preocupación va más allá de una simple comparación estadística. Detrás de las cifras aparece una combinación que economistas y analistas suelen mirar con cautela, menor inversión productiva y mayores costos de endeudamiento. En otras palabras, mientras el país destina menos recursos a infraestructura, maquinaria o proyectos de expansión, también debe pagar más caro para financiarse.

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Colombia experimenta una reducción de 8,2 puntos porcentuales en la Formación Bruta de Capital Fijo, pasando del 23,4% al 15,2% del PIB desde 2015 - crédito Observatorio Fiscal

Ese deterioro empieza a marcar distancia frente a otras economías latinoamericanas. Según el observatorio, mientras Chile y Perú conservan niveles relativamente estables de inversión y riesgo soberano, Colombia comenzó a moverse hacia un terreno menos favorable, en el que crece la desconfianza de los inversionistas y se reduce el margen para impulsar nuevos proyectos de desarrollo.

El análisis compara el comportamiento de Colombia con Chile, Perú y Brasil a partir de dos variables clave. La primera es la Formación Bruta de Capital Fijo (Fbkf), un indicador que mide cuánto invierte un país en activos duraderos como carreteras, edificaciones, equipos o infraestructura. La segunda es el Embi, índice que refleja el nivel de riesgo que perciben los mercados sobre una economía emergente y que termina influyendo directamente en las tasas de interés que debe pagar un país.

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Los resultados muestran un cambio importante para Colombia. En 2015, la inversión equivalía al 23,4% del PIB. Diez años después, la cifra cayó hasta 15,2%. Se trata de una reducción de 8,2 puntos porcentuales, la más pronunciada entre los países analizados. La caída tiene implicaciones directas sobre el crecimiento económico. Cuando disminuye la inversión, se reduce la capacidad de ampliar la infraestructura, modernizar sectores productivos o generar nuevas fuentes de ingresos a futuro. Es una señal que impacta tanto al sector público como al privado.

Los costos de endeudamiento aumentan en Colombia, impulsados por un mayor riesgo país y menor inversión productiva, según el Embi - crédito Observatorio Fiscal

Al mismo tiempo, el comportamiento del riesgo país también cambió. Hasta 2021, Brasil aparecía como la economía con mayores niveles de riesgo dentro del grupo comparado. Colombia ocupaba una posición intermedia, mientras Chile y Perú mantenían indicadores más bajos y estables. Sin embargo, en los últimos años la situación se invirtió.

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Según el observatorio, después de 2021, Colombia pasó a ser vista como la economía más riesgosa entre esos países. Ese cambio implica que el Estado colombiano debe pagar intereses más altos cuando busca financiación externa. Lo mismo ocurre con empresas privadas y hogares, que terminan enfrentando créditos más costosos y condiciones financieras más restrictivas.

La relación entre inversión y riesgo no es casual. Los expertos explican que los inversionistas suelen evaluar no solo cuánto se endeuda un país, sino para qué utiliza esos recursos. No genera la misma confianza una economía que adquiere deuda para construir infraestructura o fortalecer su aparato productivo que otra que se endeuda principalmente para cubrir gastos corrientes. En el caso colombiano, la combinación de mayor endeudamiento, presión fiscal y menor inversión empezó a deteriorar la percepción internacional sobre la estabilidad macroeconómica del país.

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El deterioro de la confianza de los inversionistas internacionales complica la financiación de proyectos y agrava la presión fiscal en Colombia - crédito Observatorio Fiscal

Las gráficas comparativas permiten observar un patrón repetido. Chile y Perú aparecen frecuentemente en escenarios donde coinciden altos niveles de inversión con menores costos de financiamiento. Colombia, en cambio, comenzó a desplazarse hacia una zona marcada por menor inversión y primas de riesgo más elevadas. Ese movimiento tiene consecuencias concretas sobre las finanzas públicas. Cuando aumenta el riesgo país, el Gobierno debe destinar más dinero al pago de intereses de deuda. Eso reduce el espacio presupuestal para obras, programas de infraestructura o inversión social.

Además, la presión no se limita al Estado. Las empresas también enfrentan mayores obstáculos para financiar proyectos de expansión. Tasas de interés más altas reducen la rentabilidad esperada de nuevas inversiones y llevan a muchos sectores a aplazar decisiones productivas. La incertidumbre económica termina jugando otro papel importante. Cuando crece la percepción de inestabilidad, los inversionistas suelen actuar con más cautela. Ese ambiente afecta la confianza y frena el dinamismo económico.

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El aumento del riesgo país obliga al Estado colombiano a destinar más recursos al pago de intereses, reduciendo el presupuesto para obras y programas sociales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los analistas advierten que, si esta tendencia continúa, Colombia podría enfrentar un escenario de menor crecimiento potencial en los próximos años. El problema no radica únicamente en pagar más por la deuda, sino en perder capacidad para invertir en sectores estratégicos que impulsan la productividad y el desarrollo de largo plazo.