Colombia

Colombia enfrenta una caída histórica en la inversión y está en desventaja frente otras economías latinoamericanas: crece el riesgo para el país

Un informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana advirtió una fuerte caída de la inversión en la última década y un aumento en los costos de endeudamiento frente a otras economías de la región

Guardar
Google icon
Mapa acuarela de Sudamérica destacando el contraste económico: Colombia con tonos oscuros e incertidumbre, mientras Chile y Perú muestran estabilidad y desarrollo.
El informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana revela una caída significativa en la inversión en Colombia frente a Chile y Perú - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante buena parte de la última década, Colombia logró mantenerse cerca de las economías más sólidas de la región en materia de inversión. Hoy el panorama es distinto. Un informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana mostró que el país no solo perdió terreno frente a vecinos como Chile y Perú, sino que además enfrenta un escenario más complejo para conseguir financiación en los mercados internacionales.

La preocupación va más allá de una simple comparación estadística. Detrás de las cifras aparece una combinación que economistas y analistas suelen mirar con cautela, menor inversión productiva y mayores costos de endeudamiento. En otras palabras, mientras el país destina menos recursos a infraestructura, maquinaria o proyectos de expansión, también debe pagar más caro para financiarse.

PUBLICIDAD

Colombia experimenta una reducción de 8,2 puntos porcentuales en la Formación Bruta de Capital Fijo, pasando del 23,4% al 15,2% del PIB desde 2015 - crédito Observatorio Fiscal
Colombia experimenta una reducción de 8,2 puntos porcentuales en la Formación Bruta de Capital Fijo, pasando del 23,4% al 15,2% del PIB desde 2015 - crédito Observatorio Fiscal

Ese deterioro empieza a marcar distancia frente a otras economías latinoamericanas. Según el observatorio, mientras Chile y Perú conservan niveles relativamente estables de inversión y riesgo soberano, Colombia comenzó a moverse hacia un terreno menos favorable, en el que crece la desconfianza de los inversionistas y se reduce el margen para impulsar nuevos proyectos de desarrollo.

El análisis compara el comportamiento de Colombia con Chile, Perú y Brasil a partir de dos variables clave. La primera es la Formación Bruta de Capital Fijo (Fbkf), un indicador que mide cuánto invierte un país en activos duraderos como carreteras, edificaciones, equipos o infraestructura. La segunda es el Embi, índice que refleja el nivel de riesgo que perciben los mercados sobre una economía emergente y que termina influyendo directamente en las tasas de interés que debe pagar un país.

PUBLICIDAD

Los resultados muestran un cambio importante para Colombia. En 2015, la inversión equivalía al 23,4% del PIB. Diez años después, la cifra cayó hasta 15,2%. Se trata de una reducción de 8,2 puntos porcentuales, la más pronunciada entre los países analizados. La caída tiene implicaciones directas sobre el crecimiento económico. Cuando disminuye la inversión, se reduce la capacidad de ampliar la infraestructura, modernizar sectores productivos o generar nuevas fuentes de ingresos a futuro. Es una señal que impacta tanto al sector público como al privado.

Los costos de endeudamiento aumentan en Colombia, impulsados por un mayor riesgo país y menor inversión productiva, según el Embi - crédito Observatorio Fiscal
Los costos de endeudamiento aumentan en Colombia, impulsados por un mayor riesgo país y menor inversión productiva, según el Embi - crédito Observatorio Fiscal

Al mismo tiempo, el comportamiento del riesgo país también cambió. Hasta 2021, Brasil aparecía como la economía con mayores niveles de riesgo dentro del grupo comparado. Colombia ocupaba una posición intermedia, mientras Chile y Perú mantenían indicadores más bajos y estables. Sin embargo, en los últimos años la situación se invirtió.

Según el observatorio, después de 2021, Colombia pasó a ser vista como la economía más riesgosa entre esos países. Ese cambio implica que el Estado colombiano debe pagar intereses más altos cuando busca financiación externa. Lo mismo ocurre con empresas privadas y hogares, que terminan enfrentando créditos más costosos y condiciones financieras más restrictivas.

La relación entre inversión y riesgo no es casual. Los expertos explican que los inversionistas suelen evaluar no solo cuánto se endeuda un país, sino para qué utiliza esos recursos. No genera la misma confianza una economía que adquiere deuda para construir infraestructura o fortalecer su aparato productivo que otra que se endeuda principalmente para cubrir gastos corrientes. En el caso colombiano, la combinación de mayor endeudamiento, presión fiscal y menor inversión empezó a deteriorar la percepción internacional sobre la estabilidad macroeconómica del país.

El deterioro de la confianza de los inversionistas internacionales complica la financiación de proyectos y agrava la presión fiscal en Colombia - crédito Observatorio Fiscal
El deterioro de la confianza de los inversionistas internacionales complica la financiación de proyectos y agrava la presión fiscal en Colombia - crédito Observatorio Fiscal

Las gráficas comparativas permiten observar un patrón repetido. Chile y Perú aparecen frecuentemente en escenarios donde coinciden altos niveles de inversión con menores costos de financiamiento. Colombia, en cambio, comenzó a desplazarse hacia una zona marcada por menor inversión y primas de riesgo más elevadas. Ese movimiento tiene consecuencias concretas sobre las finanzas públicas. Cuando aumenta el riesgo país, el Gobierno debe destinar más dinero al pago de intereses de deuda. Eso reduce el espacio presupuestal para obras, programas de infraestructura o inversión social.

Además, la presión no se limita al Estado. Las empresas también enfrentan mayores obstáculos para financiar proyectos de expansión. Tasas de interés más altas reducen la rentabilidad esperada de nuevas inversiones y llevan a muchos sectores a aplazar decisiones productivas. La incertidumbre económica termina jugando otro papel importante. Cuando crece la percepción de inestabilidad, los inversionistas suelen actuar con más cautela. Ese ambiente afecta la confianza y frena el dinamismo económico.

Infografía sobre la economía colombiana, mostrando una caída del 15.2% en inversión y un aumento del riesgo país, con comparativas de Chile, Perú y Brasil.
El aumento del riesgo país obliga al Estado colombiano a destinar más recursos al pago de intereses, reduciendo el presupuesto para obras y programas sociales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los analistas advierten que, si esta tendencia continúa, Colombia podría enfrentar un escenario de menor crecimiento potencial en los próximos años. El problema no radica únicamente en pagar más por la deuda, sino en perder capacidad para invertir en sectores estratégicos que impulsan la productividad y el desarrollo de largo plazo.

Google icon

Temas Relacionados

Observatorio FiscalInversión en ColombiaRiesgo fiscal en ColombiaColombia-EconomíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Santa Fe vs. Corinthians de Brasil EN VIVO Copa Libertadores: minuto a minuto del partido en el Campin

El cuadro dirigido por Pablo Repetto buscará los tres puntos para seguir con vida en la “Gloria Eterna”, si empata o pierde, seguirá último del grupo

Santa Fe vs. Corinthians de Brasil EN VIVO Copa Libertadores: minuto a minuto del partido en el Campin

EN VIVO América de Cali vs. Alianza Atlético: los “Diablos rojos” quieren recuperar las primeras posiciones de su grupo en la Copa Sudamericana

El historial entre ambos clubes es breve, pues este será apenas su segundo enfrentamiento oficial en competiciones de la Conmebol

EN VIVO América de Cali vs. Alianza Atlético: los “Diablos rojos” quieren recuperar las primeras posiciones de su grupo en la Copa Sudamericana

Tigres enfrentará a Atlético Nacional en El Campin si obtiene el permiso de la Comisión de Seguridad

Daniel Bohórquez, gerente deportivo de Tigres de Bogotá, reveló que el miércoles 6 de mayo entregaron la documentación necesaria para el aval de jugar en el Campin

Tigres enfrentará a Atlético Nacional en El Campin si obtiene el permiso de la Comisión de Seguridad

Deportes Tolima vs. Nacional de Uruguay EN VIVO Copa Libertadores: minuto a minuto del partido en el Manuel Murillo Toro

El cuadro dirigido por Lucas González buscará los tres puntos para desequilibrar uno de los grupos más reñidos del torneo hasta el momento

Deportes Tolima vs. Nacional de Uruguay EN VIVO Copa Libertadores: minuto a minuto del partido en el Manuel Murillo Toro

Roy Barreras lanzó duras advertencias por presión armada en las elecciones 2026: quieren “que la población vote intimidada”

El candidato advirtió que la democracia no puede operar bajo amenazas ni condicionamientos en zonas rurales y apartadas; según su planteamiento, la libertad del sufragio enfrenta riesgos directos en algunos territorios

Roy Barreras lanzó duras advertencias por presión armada en las elecciones 2026: quieren “que la población vote intimidada”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Enfrentamiento entre fuerza pública y disidencias de las Farc en Morales, Cauca: hay varios militares heridos por ataque con drones

Enfrentamiento entre fuerza pública y disidencias de las Farc en Morales, Cauca: hay varios militares heridos por ataque con drones

Asesinan a lideresa social de Bello, Antioquia: su esposo resultó herido en el ataque sicarial

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

ENTRETENIMIENTO

Goyo habló de la transformación del amor hacia Tostao: “Es medio friki ver a tu marido como un amigo o un hermano”

Goyo habló de la transformación del amor hacia Tostao: “Es medio friki ver a tu marido como un amigo o un hermano”

Santiago Cruz anuncia ‘Fragmentos’, su nuevo álbum, y presenta la gira internacional ‘Sigo en Pie Tour’: esto se sabe del nuevo proyecto musical

“Comparar a Shakira con Lady Gaga es un análisis perezoso”: lo que dejó el ‘show’ de la colombiana en Brasil

Tensión en ‘La casa de los famosos’: Mariana Zapata enfrentó a Violeta Bergonzi por comentarios durante su visita

Lorena Meritano sorprendió al revelar que lleva un celibato de un poco más de dos años: “Sin cumplirle las expectativas a nadie”

Deportes

Tigres enfrentará a Atlético Nacional en El Campin si obtiene el permiso de la Comisión de Seguridad

Tigres enfrentará a Atlético Nacional en El Campin si obtiene el permiso de la Comisión de Seguridad

Santa Fe vs. Corinthians de Brasil EN VIVO Copa Libertadores: minuto a minuto del partido en el Campin

Deportes Tolima vs. Nacional de Uruguay EN VIVO Copa Libertadores: minuto a minuto del partido en el Manuel Murillo Toro

Falcao García acelera su regreso a Millonarios, pese a eliminación de la Liga BetPlay: tendría fecha para jugar

Gobierno Petro seguiría recortándole presupuesto al deporte: esta sería la cifra para 2027