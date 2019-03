El joven tiene muchas esperanzas de llevar el apellido Maradona. En un audio que le envío a Dente, manifestó: "La verdad es que estamos muy conmovidos, como pudiste ver salió en las noticias… en las noticias no, en Internet más que nada, yo estoy justo en la computadora y lo vi. Me puso feliz que por lo menos el abogado Morla haya aceptado que estoy, por así decirlo. Pero bueno, como siempre voy a esperar el marco legal. Un beso, un saludo, estaré en contacto mediante lo que me digan mis abogados".